OFICIAL: Jürgen Damm ficha con Atlanta United

Luego de no renovar con Tigres , surgieron cualquier tipo de especulaciones respecto al futuro de Jürgen Damm. Ofertas de América y , propuestas del futbol europeo y un ofrecimiento del que terminó siendo el ganador.

El cuadro de la confirmó el fichaje de Damm Rascón, que se incorporará a uno de los equipos protagonistas del campeonato norteamericano. Igualmente, el extremo mexicano ya dio a conocer la noticia fiel a su estilo , con un divertido video que encendió las redes sociales.

Jürgen sale con una manta y utilizando todas las camisetas que ha vestido, hasta que al final del clip aparece con la indumentaria rojinegra de The Five Stripes. El mediocampista de 27 años se unirá al equipo en agosto , finalizando la actual temporada que se disputará en Disney.

Muy feliz y orgulloso de llegar a uno de los mejores clubs de la MLS 🇺🇸



Very happy and proud to be part of one of the best teams in MLS 🇺🇸 #AtlantaUnited 🔴⚫️ @ATLUTD pic.twitter.com/b9lc5M8b5N