OFICIAL: Carlos Heller renunció a la presidencia de Universidad de Chile

El ex regente no aguantó más: denunció amenazas de muerte y el recién contratado Alfredo Arias quedó muy afectado, pero firme en el puesto.

"Me duele que la persona que me mostró su ilusión tenga que dar un paso al costado por los anónimos". Así se refirió Alfredo Arias, que acababa de estrenarse en la banca de Universidad de Chile con una derrota a manos de Universidad de Concepción, sobre la renuncia de Carlos Heller, que se confirmó en Collao.

"He decidido dejar Universidad de porque la delincuencia en Chile ganó una vez más. Tengo amenazas de muerte en mi teléfono y hace tiempo", sentenció el hoy ex mandamás. "He hecho todo por la U y me parece una injusticia. Nuevamente los delincuentes ganaron. A partir de este minuto, dejo la U. Ustedes vieron el pobre espectáculo de la barra".

"Me dio un gran abrazo y me dijo que era insostenible. Que tiene amenazas, él y su familia, y esas cosas van más allá de todo. En el mundo somos unos hipócritas. Con el trabajo y el dinero de otros todos somos jueces", fue el relato del entrenador azul sobre los últimos instantes de Heller en la presidencia de Azul Azul.

"Ya me cansé de actitudes de mujeres lloronas", advirtió Arias de forma muy polémica por haber sido tildado de mentiroso -viajó cuando Kudelka aún era el DT y el renunciado hoy le dijo a El Mercurio que "otros caminan por la vereda de la mentira" aludiendo a Arias-. "Hoy tiro el cassette a la mierda", dijo sobre el 'proyecto' o cómo este podría sostenerse en el tiempo.

Heller bajó al camarín laico luego de que la hinchada comenzó a lanzar fuegos de artificio y bengalas sobre la cancha del Ester Roa. Ahí decidió que su historia en el club de sus amores, como presidente pues aún cuenta con las acciones, había terminado.