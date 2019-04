OFICIAL: Argentina y Colombia son candidatas a organizar el Mundial Femenino 2023

El crecimiento del fútbol femenino en todo el planeta no se detiene. Y este martes se dio una nueva muestra: la FIFA confirmó que recibió una cantidad récord de postulaciones para organizar el Mundial de 2023. En total, nueve países se candidatearon para suceder a como sede de la máxima cita, entre los cuales destacan las presencias de cuatro sudamericanos: , , y .

Los otros postulantes, en tanto, son , , Nueva Zelanda, y , que incluyó la posibilidad de organizar el certamen de manera conjunta con Corea del Norte.

