¿River o Boca? "Hoy elegiría River"

El mediocampsita de 23 años admitió que le gustaría que lo dirija Gallardo, aunque aclaró que no le cierra la puerta a ningún club.

En medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, se multiplicaron las declaraciones de futbolistas actuales o de otra época, tanto argentinos como extranjeros, que expresaron públicamente su fanatismo por Boca o sus ganas de ser dirigidos por Marcelo Gallardo en River. En ese último grupo entra Lucas Robertone.

El jugador de Vélez elogió al Muñeco y hasta admitió que hoy por hoy, entre el Millonario y el Xeneize, preferiría jugar en el equipo de Núñez.. "Me gustaría que me dirija Gallardo. Está demostrado que sabe mucho de fútbol y creo que podría aprender muchas cosas", indicó, en declaraciones a TNT Sports.

En la misma línea, comparó al DT riverplatense con Gabriel Heinze, su extrenador en el Fortín. "Potencia mucho a los jugadores y es muy parecido a él en ese sentido. Mientras sea para aprender, me gustaría él o cualquier técnico", explicó.

Consultado acerca de qué haría si le llegaran ahora ofertas de River y Boca, el mediocampista de 23 años fue claro: "Depende, depende del momento. Si es hoy, te digo River". "Pero en un futuro dependerá del momento mío y de cada club", agregó.

"Vélez es un club que está a la altura de estos equipos. Un salto sería irme a Europa. Si me voy en el futuro y si se me da la posibilidad, me gustaría volver a Vélez", señaló, y por último, completó: "No le cerraría la puerta nadie, sea River, Boca, Racing, Independiente, Vélez o los clubes grandes".