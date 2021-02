Octavos de final de la Europa League 2020-2021: Cuándo es la ida y la vuelta, partidos, eliminatorias, fechas, horarios y resultados

Todo sobre la Ronda de 16 en el segundo torneo continental en importancia.

Se va acercando el tramo decisivo de la Europa League y, mientras se disputan los 16avos de final del segundo torneo continental en importancia, merece la pena repasar todo lo que tiene que ver con los octavos de final.

Para el sorteo de los octavos de final de la Europa League, cabe recordar, no habrá cabezas de serie ni protección por países, por lo que se pueden medir equipos de una misma federación nacional.

¿Cuándo es la ida de los octavos de final de la Europa League?

Los partidos de ida de los octavos de final de la Europa League se disputarán el 11 de marzo.

¿Cuándo es la vuelta de los octavos de final de la Europa League?

Los partidos de vuelta de los octavos de final de la Europa League se disputarán el 18 de marzo.

Los partidos de los octavos de final de la Europa League

Serán ocho eliminatorias con los 16 ganadores de los dieciseisavos de final (por confirmar el 25 de febrero). Las elimiantorias son las siguientes:

Young Boys vs. Bayer Leverkusen

Molde vs. Hoffenheim

Slavia Praga vs. Leicester City

Benfica vs. Arsenal

Granada vs. Nápoles

Real Sociedad vs. Manchester United

Braga vs. Roma

Lille vs. Ajax

M. Tel-Aviv vs. Shakhtar Donetsk

Antwerp vs. Rengers

Wolfsberger vs. Tottenham

Estrella Roja vs. Milan

Krasnodar vs. Dinamo Zagreb

Salzburgo vs. Villarreal

Dynamo Kiev vs. Brujas

Olympiacos vs. PSV