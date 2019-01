NY Red Bull, culpable de que Kaku Romero no haya llegado al América

El representante del jugador aseguró que el club de la MLS está pidiendo el doble de lo que ofrecieron las Águilas.

América no ha podido concretar la llegada de Alejandro Romero, debido a que el NY Red Bull pide 12 millones de dólares por su pase, cifra muy superior a la que ofertó.

“Ya rechazaron una oferta del América y sólo dijeron con desprecio que no les servía. Cuando les dije que cuánto dinero querían, me dijeron que 12 mdd, pero antes me dijeron que si tenían una oferta de 6 la presentara y ahora salen con eso”, reveló Gustavo Casasola, representante del jugador.

El apoderado mencionó que tienen la disposición para negociar y hasta propuso una posible solución, sin embargo, el club de la MLS no aceptó.

“Propuse un partido amistoso entre los dos clubes. En Nueva York hay muchos latinos e hinchas del América. Podrían tener más de 2 mdd, pero no quieren”, comentó.

Finalmente, Casasola dejó claro que Romero sí quiere ir al América “porque sería mejor en lo deportivo, en lo humano por su familia y económicamente, pero queremos que el precio sea razonable porque no queremos perder esta oportunidad”.