"Nunca te olvidaré, nunca te olvidaremos": La emotiva despedida de los amigos de José Antonio Reyes

El futbolista se ha marchado y sus ex compañeros y amigos han enviado distintos mensajes de condolencia y recuerdo.

José Antonio Reyes ha fallecido a los 35 años de edad en un trágico accidente de tráfico y los compañeros y amigos que ha dejado en el mundo del fútbol, especialmente, en los vestuarios de , y le han dedicado sentidos mensajes de despedida.

Sus ex compañeros en el Sevilla Carlos Bacca, Sergio Ramos, Coke, Alberto Moreno, Kanouté o Sergio Rico dejaron mensajes de condolencia en sus cuentas en las redes sociales, destacando su alegría y la conmoción que han sentido al conocer su fallecimiento.

Especialmente emocionante ha sido el mensaje del director deportivo del Sevilla, Monchi: "Noticia imposible de creer, imposible de digerir, que duro Dios mío....DEP José Antonio Reyes.... que pena más grande. Vaya banda izquierda vais a hacer Antonio y Tu, allá arriba".

Roto. Destrozado. No tengo palabras. Todo el cariño a la familia. ¡Siempre te recordaremos, amigo! DEP hermano https://t.co/RKxTsdZlTl — Sergio Ramos (@SergioRamos) 1 de junio de 2019

Descasa en paz hermano 😭😭😭😭 pic.twitter.com/B8gQ4F5jQq — carlos bacca (@carlos7bacca) 1 de junio de 2019

Siempre es una pena inmensa despedir a un sevillista de cuna. Pero la pena es mayor cuando lo hace alguien tan joven y lleno de vida como era José Antonio Reyes. No hay palabras, mi más sentido pésame a toda su familia 🙏🏼 #DEP pic.twitter.com/oWrUgy78rR — Sergio Rico González (@sergiorico25) 1 de junio de 2019

Joaquín Sánchez, rival y estandarte del Real pero también amigo no daba crédito: "No me lo creo, que tragedia más grande. Hoy todos corremos la banda izquierda junto a ti y tu familia. Descansa en paz amigo mío".

No me lo creo, que tragedia más grande. Hoy todos corremos la banda izquierda junto a ti y tu familia. Descansa en paz amigo mío. pic.twitter.com/GbRFwIfNf3 — Joaquín Sánchez (@joaquinarte) 1 de junio de 2019

Sencillamente desgarrador fue el recuerdo de Cesc Fábregas, un futbolista con el que compartió muchos momentos en el Arsenal y en la Selección Española y que le dejó una emotiva carta.

"Nunca olvidaré cuando tú y tu familia me acogisteis en vuestra casa en mis primeras Navidades en cuando yo estaba sólo y tenía 16 años", escribió el catalán.