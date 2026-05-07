Nuevos detalles sobre la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni: «Estuvo inconsciente unos instantes»

Se conocen más detalles sobre la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en el Real Madrid. MARCA informó el jueves que Valverde fue trasladado al hospital. RMC Sport añade que el uruguayo perdió el conocimiento brevemente.

El malestar crece en un Real Madrid que podría acabar la temporada sin títulos. El miércoles ya se conoció que ambos tuvieron un altercado durante y después del entrenamiento, tras un golpe accidental de Tchouaméni y la posterior reacción de Valverde.

El jueves la tensión aumentó: Valverde rehusó darle la mano a Tchouaméni e incluso lo hizo tropezar.

El técnico Álvaro Arbeloa intentó calmar los ánimos sin éxito. Los insultos siguieron y, tras la sesión, se trenzaron en una pelea en el vestuario.

El resto del plantel intentó intervenir, pero no evitó que Valverde fuera trasladado al hospital. RMC Sport añade: «Según nuestra información, Valverde se cayó, sufrió una herida en la cabeza y perdió el conocimiento durante unos segundos».

Tras ser atendido, Valverde regresó a casa. Club y jugadores aún no se han pronunciado, pero se espera una sanción disciplinaria para ambos.

Este fin de semana el equipo visita el Camp Nou, donde el Barcelona podría proclamarse campeón ante su eterno rival.