Nuevo manto de duda sobre la estrella 14 del América de Cali

Iván Mejía se refirió a las dudas sobre el campeonato de La Mechita tras la salida de Jorge Enrique Vélez.

La renuncia de Jorge Enrique Vélez a la presidencia de la Dimayor sigue generando repercusiones que mantienen la tensión en el fútbol colombiano y la imagen desfavorable del ente ante los aficionados y opinión pública en general.

A la supuesta despedida de Vélez citando frases de Simón Bolívar y protagonizando un bochornoso cruce de palabras con Carlos Mario Zuluaga, presidente de , su suma ahora la versión de Iván Mejía Álvarez en la que volvió a encender las redes con polémica.

Mejía, reconocido por no guardarse nada y hablar sin pelos en la lengua, especialmente a lo largo de la gestión de Vélez, calificó la indemnización que recibió el ex-presidente de la División Mayor como una compra por su silencio.

Según el ya retirado periodista, Vélez quedó "debiendo las versiones sobre el título del América", refiriéndose al campeonato logrado por los 'Escarlatas' en la Liga del segundo semestre del 2019. Pese a que ha aceptado abiertamente ser seguidor del rojo caleño, el ex-Caracol Radio y Win Sports no tuvo reparos en cuestionar la legitimidad de la estrella 14.

Y no es la primera vez que en el entorno de Dimayor se siembra la duda al respecto. En marzo del presente año, el mismo Carlos Mario Zuluaga se mostró indignado por la cantidad de penales sancionados a favor del equipo de Guimaraes: "¿Hubo favorecimiento al América? No quiero entrar en ese tema, pero revise los penales que le pitan y revise los que sancionan a los otros clubes, realmente es difícil que no pensemos así y que no se presenten estas situaciones. Nadie tiene pruebas de que eso sea así, pero deja muchas dudas".

Para Zuluaga, la incidencia de Tulio Gómez en el negocio por los derechos de televisión al mercado internacional pudieron influenciar algunas decisiones arbitrales que marcaron el destino para la consagración del 'Diablo Rojo', polémicas que fueron recurrentes a lo largo del torneo y se extendieron a las fases finales, incluida la definición de título ante Junior de Barranquilla.

Mejía Álvarez no solo arremetió contra América, también habló del ascenso del Deportivo Pereira, la estrella del Medellín (sin precisar si se refirió al campeonato del 2016 o a la Copa Águila 2019) y "los secretos de Imer" Machado, de quien se dice está involucrado en manejos extraños del arbitraje colombiano.

Tanto Tulio Gómez como Raúl Giraldo, máximo accionista del DIM, fueron defensores de Vélez hasta el último de sus días, circunstancias que alimentan la versión de Mejía Álvarez y han generado todo tipo de comentarios, a favor y en contra, en su publicación.