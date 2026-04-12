¡Nuevo escándalo racista: el presidente de un club español acosa a sus jugadores musulmanes con carne de cerdo!

El fútbol español vive un nuevo escándalo tras difundirse un vídeo en el que el presidente del CD Colonia, Muscardo, de la cuarta división, acosa a sus jugadores musulmanes con carne de cerdo ibérico. La escena ha sido calificada de «racista e insultante».

El episodio llega en un momento delicado para el fútbol español, golpeado por recientes casos de racismo contra jugadores.

Un vídeo ofensivo desata la polémica

En el vídeo, que el presidente del club, Javi Puvis, publicó en redes y luego eliminó, aparecía promocionando un regalo de carne de cerdo ibérico para el próximo partido, antes de perseguir a sus jugadores musulmanes gritando: «Come cerdo».

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Aunque Bufés quiso mostrar la acción como “cómica”, la afición y la prensa la condenaron, lo que obligó al club a retirar el vídeo.

Una justificación controvertida

Para calmar la crisis, Bouvis difundió otro vídeo de tres minutos donde lo calificó de «broma malinterpretada» y afirmó: «Solo quería divertir, pero algunos lo usaron para atacar al club. No pretendía ofender a nadie ni a ninguna religión».

Sus explicaciones no convencieron: muchos creen que superó los límites del humor y menospreció valores humanos y deportivos.

Un historial plagado de polémicas

Bovis, de 39 años, acumula otras polémicas desde que dirige el club.

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En 2019 rebautizó otro club como «Club de la Tierra Plana» y se opuso frontalmente a las vacunas durante la pandemia de COVID-19.

En un incidente anterior, se abalanzó sobre un árbitro tras un partido de liga y le dijo: «¿Habéis venido solo para ganar 300 euros? ¡Os pagaré el triple!». Por ello le impusieron dos años de inhabilitación y una multa de 3500 euros, sanción que el Tribunal Arbitral del Deporte anuló después.

Dimisión bajo presión

El 1 de abril, Bovis renunció a la presidencia del club ante las críticas, aunque permanece en el consejo de administración. Fundado en 1945, el Club Colonia Moscardo es un histórico de Madrid que lucha por permanecer en Segunda Federación.

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Un desenlace emotivo para una trayectoria apasionante.

Tras la crisis, Bufis publicó un vídeo en el que anunció su retiro del fútbol: «Empezaré una nueva etapa como pastor, cultivando tomates y cuidando ovejas. Agradezco a todos los que han apoyado mi trayectoria en el club».

La Federación Española de Fútbol aún no se ha pronunciado, pese a las peticiones de investigar y actuar contra el racismo.