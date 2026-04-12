Nuevo enfrentamiento: Senegal inicia una batalla legal contra Marruecos

Esta semana será clave para la Copa Africana de Naciones 2025 entre Marruecos y Senegal, con tensiones legales y diplomáticas en aumento y la intervención del presidente de la CAF, Patrice Motsepe, para contener la crisis que afecta la imagen del fútbol africano.

Según Foot Mercato, la Federación Senegalesa recurrirá ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), mientras en Rabat arranca la apelación de los hinchas detenidos, lo que agrava el conflicto.

La tensión crece.

La crisis, que ya trasciende lo deportivo para entrar en lo político y judicial, se remonta a semanas atrás.

Tras la decisión de la Confederación Africana del 17 de marzo de retirar a Senegal el título de la Copa Africana de Naciones y dárselo a Marruecos, por considerar que la salida temporal de los «Leones de la Teranga» del campo durante la final fue una retirada, se desató la polémica.

La Federación Senegalesa, que tachó la medida de «injusta e ilógica», recurrió al Tribunal Arbitral del Deporte alegando que aún es «campeona legal de África» y pidiendo una resolución urgente antes del Mundial 2026.

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La Federación Marroquí reitera su respeto a los reglamentos de la CAF y su colaboración con los organismos internacionales, mientras la selección senegalesa celebró simbólicamente su victoria en un amistoso contra Perú.

Mientras tanto, la CAF mantiene su actividad.

En medio de la tensión, el presidente de la Confederación Africana de Fútbol, Patrice Motsepe, intensificó sus gestiones diplomáticas para calmar los ánimos.

Tras visitar Dakar y reunirse con el presidente senegalés, Bassirou Diomaye Faye, viajó a Rabat en una gira calificada como «misión de rescate» para el fútbol africano.

Motsepe declaró que la Confederación Africana trabaja para «garantizar la integridad del juego en el continente» y anunció una revisión del reglamento del torneo tras los hechos de la final.

Y añadió: «Las sanciones deben ser disuasorias, pero al mismo tiempo debemos mejorar las leyes para garantizar la justicia y la transparencia».

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Además, el presidente de la CAF rechazó las acusaciones de corrupción contra la federación de Senegal, tildándolas de «infundadas», y destacó la necesidad de proteger la reputación de las 54 federaciones africanas.

Juicio a los aficionados senegaleses

Esta semana arranca el juicio de apelación contra 18 hinchas senegaleses detenidos tras la final de la Copa Africana de Naciones en Rabat.

En primera instancia se les condenó a entre tres meses y un año de cárcel por disturbios y violencia en un evento deportivo.

Tras varios aplazamientos, la vista de apelación se celebrará mañana lunes ante el Tribunal de Apelación de Rabat, en medio de gran interés mediático y diplomático, pues el caso se ve como una nueva prueba para las relaciones bilaterales.

Seguimiento minucioso de los derechos humanos

El Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos confirma que sigue de cerca el proceso para garantizar la transparencia y el respeto de los derechos de los detenidos.

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El Consejo ha asistido a las sesiones, revisado los expedientes y visitado a los detenidos en la prisión de Al-Arjat sin presencia de la administración penitenciaria; ninguno ha reportado violaciones de sus derechos.

Su objetivo, subrayó, es garantizar la presunción de inocencia, la publicidad de las sesiones y el pleno ejercicio de la defensa.

La Federación Marroquí, ajena al proceso judicial.

La Real Federación Marroquí de Fútbol no es parte en el proceso, lo que mantiene el caso en el ámbito judicial marroquí.

Mientras la opinión pública africana aguarda con interés el resultado de las sesiones de esta semana, la gran pregunta es: ¿logrará la CAF contener la crisis o será la Copa Africana de Naciones 2025 el epílogo de la mayor crisis en la historia del fútbol africano moderno?