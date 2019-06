Nuevo DT de Alianza repasa la actualidad de su plantel

Wilson Gutirrez dio declaraciones a un programa radial salvadoreño.

El subcampeón Alianza comenzará una nueva etapa. Se fue el "Zarco" Rodríguez y en su lugar llegó el colombiano Wilson Gutiérrez, quien repaso las últimas novedades de su futuro plantel en el programa Los Provocadores.

"Aquella etapa fue de iniciación para mí, ese Alianza tenía una sanción de FIFA. Era un equipo que con poco comenzó a trabajar, a luchar, por buenos resultados", comentó.



"No lo veo como retroceso (dirigir al Alianza) para mí es crecimiento de acuerdo a lo que yo quiero. El reto está lo tengo claro, he estado trabajando con esa presión donde te exigen llegar a finales y ganar títulos. Es un reto grande, lindo, la idea es superar el techo del técnico anterior", agregó.



"Inicialmente estamos viendo la posibilidad de dos extremos para desequilibrar por las bandas. Si está la posibilidad de llegar (Fito Zelaya) sería importante, tendría su espacio pero me atrevo a decir que es una especulación de la gente", puntualizó el estratega.