Nuevo avance en las negociaciones entre los responsables de la Liga Saudí y Mohamed Salah

El astro egipcio Mohamed Salah ha confirmado su marcha del Liverpool al final de la presente temporada, en lo que se considera uno de los acontecimientos más destacados del mercado de fichajes de verano.

A pesar de su excepcional trayectoria con los «Reds», que lo ha convertido en uno de los mejores jugadores de la historia del club, el Liverpool se enfrenta a la difícil tarea de encontrar un sustituto que se acerque a su nivel y a su influencia.

El próximo destino de Salah sigue siendo el centro de gran interés, ya que la red «teamtalk» ha señalado que el traspaso a la Liga Profesional Saudí con un contrato lucrativo sigue siendo la opción más probable para «Mo», especialmente dado que las negociaciones han avanzado de forma seria en las últimas semanas.Según la información disponible, el interés por el jugador no se limita a los clubes saudíes, ya que equipos de Italia y Alemania siguen de cerca la situación, mientras que algunos clubes de la liga estadounidense podrían hacer un último intento por ficharlo.

La cadena señaló que los responsables saudíes siguen adelante con la estructuración del acuerdo, que se viene preparando desde el año pasado.

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Y reveló un nuevo avance al respecto: el agente de Salah recibió la notificación de que se le concederá libertad para elegir su club preferido dentro de la liga saudí, aunque el Al-Ittihad de Yeda es actualmente el que está más cerca de cerrar el contrato con la estrella egipcia.

Se espera que, si se cierra el acuerdo, Salah se convierta en uno de los futbolistas mejor pagados del mundo, si no el mejor pagado de todos.

Los responsables de la liga saudí muestran una gran confianza en su capacidad para cerrar el acuerdo y convertir a Salah en la estrella internacional más destacada de la liga, sobre todo porque actualmente es considerado el futbolista musulmán más destacado del mundo.