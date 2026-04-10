Nueva escalada: el Al-Ahli de Yeda sigue los pasos del Al-Hilal tras la crisis del Al-Fayha

Tras la polémica arbitral en su duelo contra Al-Fayha, el Al-Ahli de Yeda ha decidido imitar a su rival histórico, el Al-Hilal, en la Liga Roshen de Arabia Saudí.

El miércoles, en la jornada 29 de la Liga Roshen, Al-Ahli empató 1-1 con Al-Fayha en Al-Majma’a.

Las decisiones arbitrales generaron polémica, por lo que el club emitió un comunicado criticando al árbitro y pidiendo que se escuchen las comunicaciones con el VAR.

Según el diario saudí Al-Sharq Al-Awsat, el club estudia contratar equipos arbitrales extranjeros de élite para sus próximos partidos.

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El diario explica que busca asegurar la máxima imparcialidad arbitral ante la intensa lucha por el título liguero.

El inglés Iván Tony, delantero del Al-Ahli, afirmó tras el partido que el cuarto árbitro le indicó que se centrara solo en la Liga de Campeones de Asia, lo que confirmó su entrenador, Matthias Jaissle.

El empate complica la lucha del Al-Ahli por la Liga Roshen: está a cuatro puntos del líder, Al-Nassr, que tiene un partido menos, y a dos del segundo, Al-Hilal.

Recordemos que el Al-Hilal ya solicitó árbitros extranjeros para todos sus partidos de la presente Liga Roshen.