Nottingham Forest contra Chelsea: previa de la Premier League

Premier League - Jornada 12 27 nov 2026 - 15:00 City Ground, Nottingham

El Nottingham Forest recibe al Chelsea este viernes por la noche en el City Ground, en un partido de la Premier League que ambos necesitan ganar desesperadamente. El encuentro comenzará el 27 de noviembre a las 16:00 EST y a las 20:00 GMT.

El Nottingham Forest sigue buscando su ritmo con su nuevo entrenador

El Forest llega tras caer por 2-0 ante el Bournemouth, su segunda derrota en tres partidos de liga. Ocupa la 17.ª posición y todavía busca resultados más regulares con su nuevo entrenador, Oliver Glasner. Solo está por encima del Sunderland y de la zona de descenso por diferencia de goles, y ha ganado únicamente dos de sus 11 partidos de Premier League esta temporada. Sin embargo, su última victoria en casa fue un magnífico 3-1 ante el Manchester City. Glasner querrá mejorar el rendimiento irregular de un ataque que se ha quedado sin marcar en tres de los últimos cinco partidos ligueros. Todas las miradas estarán puestas en Liam Delap, autor de un doblete ante el City, en cuya cantera se formó, y que ahora se enfrentará a su anterior club, el Chelsea.

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El Chelsea, bajo presión

El Chelsea también tiene problemas que resolver con su nuevo entrenador, Xabi Alonso. El sábado perdió por 4-1 en casa ante el Leeds United pese a adelantarse en el marcador gracias a Emanuel Emegha. Fue su tercera derrota liguera en cuatro partidos y ha encajado 20 goles en 11 jornadas. La afición abucheó al equipo al término del encuentro en Stamford Bridge, y la pareja de centrales de Alonso está siendo objeto de fuertes críticas. El Chelsea es octavo, a 12 puntos del líder, el Arsenal. Su balance de cinco victorias, un empate y cinco derrotas resume bien su irregular comienzo de temporada.

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Datos clave y novedades sobre las lesiones

El Forest no ha marcado en tres de sus últimos cuatro partidos de liga en casa y lleva ocho encuentros sin dejar su portería a cero.

El creador de juego del Forest Morgan Gibbs-White es el segundo futbolista de la Premier League que más ocasiones claras ha generado (nueve).

El Chelsea solo ha ganado uno de sus últimos cuatro partidos de Premier League a domicilio y ha marcado tres goles en esa serie.

El Chelsea no podrá contar con Reece James, Maxence Lacroix ni Joao Pedro. Moises Caicedo es duda por un problema de espalda.

El equipo visitante ha ganado cinco de los últimos seis enfrentamientos entre ambos en la Premier League.

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Posibles onces

Forest (3421): Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo; Munoz, McAtee, Yates, Williams; Ndoye, Gibbs-White; Delap.

Chelsea (4231): Martinez; Acheampong, Fofana, Colwill, Chavarria; Lavia, Henderson; Estevao, Palmer, Rogers; Emegha.

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