Noticias de la Superliga europea hoy: Última hora, reacciones de jugadores, aficionados y equipos

Goal te cuenta las novedades que se producen en torno a la Superliga europea.

Los seis clubes ingleses dejan la Superliga

Minutos antes de la medianoche, siguiendo el ejemplo de Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal y Tottenham han anunciado oficialmente su renuncia a participar en la Superliga. El Chelsea es, en estos momentos, el único club de Reino Unido que no ha comunicado su marcha atrás, si bien es conocida su firme intención de bajarse del barco y prepara ya un escrito en su web y sus redes sociales. "Cometimos un error y pedimos perdón por ello", se ha disculpado el Arsenal.

La UEFA ha ofrecido dinero a los equipos ingleses por su retirada

Según publica 'Mundo Deportivo', la UEFA ha ofrecido dinero a los clubes ingleses involucrados en la Superliga para que se desmarquen del proyecto. Estas sumas económicas, explica el diario catalán en su edición digital, no habrían sido ofrecidas a los representantes de otros países, incluidos los españoles.

Los estatutos de Madrid y Barcelona les impedirían estar en la Superliga

Según ha informado al inicio del programa 'El Partidazo de Cope' el periodista Isaac Fouto, el Real Madrid y el Barcelona no podrían, en base a sus estatutos, participar en la Superliga tal y como está planteada. De acuerdo con esta información acompañada de documentos ambos clubes no podrían integrar el proyecto de la nueva competición si esta es independiente a la FIFA, la UEFA y la Real Federación Española de Fútbol.

🚨 NOTICIA @partidazocope



💥 Informa @isaacfouto



✖️ Real Madrid y Barça no pueden participar en una Superliga independiente de @FIFAcom, @UEFAcom y @rfef. Sus estatutos lo prohíben#PartidazoCOPE pic.twitter.com/rOdeRYhuYN — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 20, 2021

La plantilla del Liverpool no quiere la Superliga

Jordan Henderson, capitán de la primera plantilla del Liverpool, ha colgado en sus redes sociales un mensaje consencuado por los componentes del equipo que reza como sigue: "No nos gusta y no queremos que ocurra. Esta es nuestra postura colectiva. Nuestro compromiso con este club de fútbol y sus seguidores es absoluto e incondicional. You'll never walk alone".

Ceferin: "Estoy encantado de dar la bievenida al City, de nuevo"

El máximo responsable de la UEFA ha sido rápido en su reacción. En cuanto el City ha oficializado su salida de la Superliga, Ceferin le ha dado la bienvenida, de nuevo a la " familia del fútbol europeo"

UEFA president Ceferin: “I am delighted to welcome Manchester City back to the European football family. They have shown great intelligence. City are a real asset for the game and I am delighted to be working with them for a better future”.

El City confirma que deja la Superliga

En un escueto comunicado que ha colgado en sus redes sociales, el Manchester City ha confirmado haber comenzado los trámites para abandonar el proyecto de Superliga.

"El Manchester City Football Club puede confirmar que ha iniciado formalmente los procedimientos para retirarse del grupo que desarrolla planes para una Superliga europea".

Boris Johnson aplaude a City y Chelsea

El primer ministro británico Boris Johnson ha declarado a través de un tuit, que si se confirmara las posturas del City y el Chelsea serían "absolutamente las correctas y que los elogiaría por ello". Asimismo, anima al resto de los equipos a que sigan los pasos de los dos clubes ingleses.

The decision by Chelsea and Manchester City is – if confirmed – absolutely the right one and I commend them for it.



I hope the other clubs involved in the European Super League will follow their lead. — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 20, 2021

Los 12 se reúnen esta noche

No existe confirmación oficial, ni se conoce la hora exacta en la que va a ocurrir, pero parece que los 12 fundadores de la Superliga se van a reunir para tratar las últimas y sorprendentes noticias acerca de la rupturista liga.

Dimite el vicepresidente ejecutivo del United

Ed Woodward, vicepresidente ejecutivo y hombre fuerte del Manchester United, ha anunciado su dimisión para finales de 2021 ante el cariz que están tomando los asuntos en el proyecto de la Superliga durante la tarde de hoy. Woodward, además, ha sido un hombre clave en la formación de la competición que preside Florentino Pérez ya que además de ser uno de sus vicepresentes, se ha encargado de ser el puente entre la misma y JP Morgan, banco norteamericano del que fue empledo en su día.

Chelsea y City, dejan la Superliga

Tras las protestas de los aficionados de ambos clubes, los dirigentes de la entidad londinense y la mancuniana habrían decidido echarse atrás en su participación de la Superliga y estarían tramitando su salida.

¡Muy buenas, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad de lo que está sucudiendo alrededor de la Superliga, tanto solo dos días después del anuncio de su creación.