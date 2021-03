Noticias Betis hoy: última hora en directo, ruedas de prensa, entrenamientos, fichajes y rumores

Repasamos toda la actualidad del conjunto de Pellegrini, con las principales novedades del día.

El Betis es una de las instituciones con más seguidores en el fútbol español, con miles de aficionados que quieren saber todo lo que pasa en el club. Por eso, Goal reúne en este artículo todas las noticias del equipo de Pellegrini: última hora en directo, ruedas de prensa, fichajes y rumores.

Jueves 4 de marzo

El delantero Borja Iglesias se recupera de sus problemas musculares

Ayer era Fekir y hoy Borja Iglesias. El caso es que el Betis recupera un efectivo más para afrontar el partido del lunes contra el Alavés. El entrenamiento de hoy ha contado con la participación de Borja Iglesias, que no viajó a Cádiz por unos problemas musculares que lleva sufriendo algunas semanas y le hicieron perderse algún encuentro más, pero de los que ya parece recuperado. De seguir así, las posibilidades de entrar en la lista de 23 convocados son muchas y sólo quedarían en la enfermería los tres lesionados de larga duración: Víctor Camarasa, Dani Martín y Marc Bartra. El central catalán debe ser el próximo en incorporarse al grupo después de dos meses en los que ha sufrido problemas de cólicos y también en el talón. William Carvalho regresa tras una sanción.

Miércoles 3 de marzo

Fekir vuelve a los entrenamientos con el Betis

El centrocampista francés se ha reincorporado este miércoles a los entrenamientos del conjunto verdiblanco tras la lesión que sufrió hace diez días contra el Getafe. Si no hay contratiempos, Nabil Fekir podría reaparecer el próximo lunes en las 26ª jornada de LaLiga contra el Alavés.

Martes 2 de marzo

Tebas, sobre el límite salarial: "El Betis tiene hasta septiembre para tomar decisiones"

El presidente de LaLiga se refirió al club verdiblanco para afirmar que es uno de los equipos de Primera división que sobrepasan el límite salarial de plantilla inscribible. "No tiene que tomar ninguna medida inmediata. Ellos tendrán que hacer los números. Igual tendrán que vender a algún jugador. Pero es un mercado complicado en dar salida a jugadores a lo que uno cree que pueden valer en un mercado normal. Ahora mismo, no tiene que tomar ninguna decisión. Yo creo que le queda al Betis hasta septiembre, hasta que arranque la competición, tiempo para tomar decisiones", señaló el propio Tebas en una rueda de prensa.

El Betis es uno de los cuatro clubes de la máxima categoría del fútbol español que excede su límite salarial en la presente temporada 20-21. ¿Los otros tres? Real Madrid, Barcelona y Atlético.

Límite de coste salarial de plantilla de LaLiga 2020-2021: Qué es, cómo funciona y cuanto tiene cada equipo

Lunes 1 de marzo

El Villamarín es el municipal de Čierny Balog y Europa es el tren del Betis

El equipo de Pellegrini suma tres triunfos consecutivos y sólo perdió un partido en lo que va del año. AQUI, la opinión de Manolo Nieto sobre este gran presente verdiblanco.

Domingo 28 de febrero

Pellegrini: "Ya podemos hablar de entrar en la lucha por Europa"

Después del triunfo 0-1 ante el Cádiz en el Ramón de Carranza, Pellegrini dijo que "ya podemos hablar de entrar en la lucha por Europa".

"No queríamos contar puntos hasta ahora, teníamos equipos muy poderosos y con mucho presupuesto por encima, pero ahora ya podemos hablar de entrar en la lucha por estar en Europa. Aunque lo importante es el presente, que es ganar al Alavés y a ver cómo nos va", señaló el chileno.

"Creo que ha sido un partido muy importante, habíamos hablado durante la semana qué tipo de partido nos esperaba. Creo que este partido lo ganamos atrás, sabíamos que no nos iban a generar mucho peligro y cuando estás tan volcado en atacar, te descuidas un segundo y el Cádiz lo aprovecha como hizo con el Barcelona. No estuvimos muy creativos y el Cádiz se defiende muy bien, pero sabíamos que íbamos a tener alguna para embocar. El equipo ha tenido mucha concentración en defensa y ha sido muy maduro, porque, como digo, este rival no deja espacios. Había que tener paciencia y mucha concentración".

"Todo el plantel está muy involucrado. Hago los cambios con seguridad porque todos son revulsivos y cambian la historia de los partidos. Me alegro mucho por Juanmi, pero también han estado muy bien Tello y Rodri. Hemos encontrado soluciones con los cambios. Necesitábamos gente fresca, nos hacían falta jugadores creativos. Necesitábamos precisión y creatividad en los últimos metros y por eso dejamos solo a Guido para poner a Rodri junto a Canales. Rodri ha estado muy bien con la pelota".

Sábado 27 de febrero

La convocatoria del chileno

Pellegrini: "El Cádiz sabe defender muy bien"

Viernes 26 de febrero

Guido Rodríguez en Goal: "Ahora jugamos todos los partidos como un derbi y eso hace al Betis más fuerte"

Manolo Nieto ha entrevistado al futbolista bético, que ha repasado todo lo que tiene que ver con el cuadro verdiblanco y habló de su adaptación. "Ahora estoy contento, antes también, estaba tranquilo y confiado de lo que le podía dar y el trabajo que estaba haciendo. La adaptación sobre todo en lo físico, venía de unas semanas sin actividad y me costó un poco, pero ahora estoy contento y disfrutando de tener partidos buenos y consiguiendo los resultados. Hay un buen ambiente en todo el club", comentó.

Jueves 25 de febrero

Fekir, nominado mejor jugador de LaLiga en febrero

Nuestro @NabilFekir , nominado a Mejor Jugador de @LaLiga del mes de febrero



¡Vota por él pinchando en el enlace! 🗳👇



➡ https://t.co/es19o1wuSv pic.twitter.com/MeapYmf5Si — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 25, 2021

Miércoles 24 de febrero

Joaquín: "Es muy temprano para pensar en ser presidente del Betis"

Joaquín es uno de los accionistas más importantes del Betis tras adquirir un 2% de las acciones del club en 2018. Mucha gente, como el cantante José Manuel Soto, asegura que deben ser el próximo presidente de club verdiblanco pero, de momento, sólo se centra en rendir en el césped. "Es muy temprano para pensarlo", aseguró en Deportes Cuatro.

Martes 23 de febrero

Borja Iglesias se lesiona y no estará ante Cádiz y Alavés

Borja Iglesias sufre una lesión muscular. El delantero del Betis acabó tocado el partido ante el Getafe y, según ha explicado ABC de Sevilla , no podrá jugar en los próximos partidos ante Cádiz y Alavés y su objetivo es estar recuperado para el derbi ante el Sevilla.

Pellegrini se queda sólo con Loren como delantero centro en la plantilla y ha ascendido al canterano Raúl García de Haro a los entrenamientos con el primer equipo.

Lunes 22 de febrero

El 2021 del Betis es para soñar: un equipo de Champions

Si sólo se cuentan las jornadas que se disputaron este año (ocho, en total), el equipo de Manuel Pellegrini estaría ocupando la cuarta posición, sumando 17 puntos. En ese lapso, sólo tuvo una derrota en LaLiga: contra el Barcelona. Empató frente al Sevilla y contra la Real Sociedad. Y derrotó al Huesca, Celta, Osasuna, Villarreal y Getafe.

Domingo 21 de febrero

El parte médico del Betis

Víctor Camarasa: rotura de ligamento cruzado anterior / baja hasta mediados de marzo

Nabil Fekir: lesión en los isquiotibiales / baja confirmada para la jornada 25

Dani Martín: lesión de rodilla / baja indefinida

Marc Bartra: molestias en el talón / baja hasta finales de febrero

Víctor Ruiz: molestias sin determinar / duda para la jornada 25

Sábado 20 de febrero

Rui Silva: "Ha sido muy difícil llegar al Betis"

El guardameta del Granada, Rui Silva, ha hablado. El cancerbero se ha pronunciado sobre su llegada al Betis, al que llegará libre el 1 de julio tras firmar un precontrato, y habló sobre la situación.

"Ha sido muy difícil. La verdad es que todas las semanas había noticias sobre mí. Los jugadores también leemos las noticias. En mi caso, intento abstraerme un poco, pero muchas veces es complicado porque si no soy yo leyéndolo, alguien me envía la noticia y es normal que siempre haya esa presión extra".

Viernes 19 de febrero

Bartra explica el calvario superado con la vesícula

El defensa del Betis ya tiene el alta médica y explica todo lo que ha sufrido: "Muy contento de poder decir que mi vesícula ya está curada 100% ! Ya ha pasado un mes desde que al fin supimos el causante de los cólicos que tenía, ya que cada vez estaban siendo más dolorosos y me hacían perder cada vez más peso. Quiero agradecer a los doctores, preparadores y a nuestro nutricionista Giuseppe que me han ayudado muchísimo para que en menos de un mes vuelva a estar en forma y terminar por fin con estos contratiempos. Ahora sólo falta terminar de recuperar la lesión para que pronto pueda sumarme al equipo para seguir ayudando! Gracias por tantas muestras de cariño y apoyo durante este tiempo! Seguimos fuertes".

Jueves 18 de febrero

Novedades en la lista del Betis para medirse al Getafe

Manuel Pellegrini ha dado la convocatoria del Betis para el duelo ante el Getafe, un partido donde aspiran a sumar tres puntos y seguir soñando con meterse en Europa. Destaca la vuelta de Borja Iglesias y Laínez, ausentes en el último encuentro de los verdiblancos. Por el contrario no estará Víctor Ruiz, aquejado de molestias musculares.

Miércoles 17 de febrero

El parte médico del conjunto de Pellegrini

Víctor Camarasa: Rotura de ligamento cruzado anterior / Baja hasta mediados de marzo

Marc Bartra: Molestias en el talón / Baja hasta finales de febrero

Dani Martín: Lesión de rodilla / Baja indefinida

Víctor Ruiz: Molestias sin determinar / Duda para la jornada 24

Claudio Bravo: Lesión en el sóleo / Baja hasta mediados de febrero

Los apercibidos del Betis

Son dos los que deben cuidarse: Víctor Ruiz y Nabil Fekir.

Martes 16 de febrero

Poyet y por qué no triunfó en el Betis

"Tengo una espinita clavada, que es que no me fue bien en España, con el Betis. Y tengo mis excusas, pero como no me gustan las excusas... Y a mí me gusta sacar al campo al jugador que no pone excusas. No al que dice: 'No, la cama estaba dura, la carne no la cocieron bien, la ensalada estaba no sé qué...'. Yo trato de que todo esté bien para que el futbolista cuando juegue y sepa que, si le sale mal, fue él quien lo hizo mal y el responsable es él. Yo, por supuesto, como técnico también me lo aplico, porque, si no, sería un hipócrita; y estarás pensando que, entonces, por qué no me fue bien en el Betis. Pues en el resto -de clubes- creo que logramos ese entendimiento con los jugadores. Cómo, por qué, las razones...", dijo el entrenador uruguayo en una entrevista concedida a 'La Pizarra del DT'. "¿La espinita del Betis? Aprendí de ese error. O eso espero, porque el humano es experto en tropezar dos veces con la misma pierdra. Y fue no averiguar bien los problemas internos que tenía el equipo. Porque me puede llamar Boca Juniors y yo recibirlo feliz, pero no sabes si los jugadores están peleados, si no cobran, si tienen problemas con la grada... Todo eso repercute. Y, cuando se está en esa situación, los jugadores le dicen a la Prensa: 'No, nosotros nos olvidamos de todo cuando entramos a la cancha'. ¡Mentira! Te lo puedo decir, men-ti-ra. Porque tú vives con ellos, convives ahí. Y todo lo que rodea al equipo le afecta. Y las grandes diferencias entre los mejores equipos hoy día, porque todos cuentan con buenos futbolistas, son mentales. No técnicas ni de calidad".

¡Feliz cumpleaños, Canales!

El 'Mago' del Betis está de celebración y cumple este martes 30 años.

¡Nuestro mago sopla hoy 30 velas! 😙💨🎂



¡Feliz cumpleaños, @SergioCanales ! 🎩🎁 ¡Que pases un gran día! 🎉 pic.twitter.com/6Q6il2ucIL — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 16, 2021

Lunes 15 de febrero

Los próximos compromisos del equipo de Pellegrini

Jugará de local contra el Getafe (viernes 19 de febrero a las 21), visitará al Cádiz (domingo 28 de febrero a las 16:15) y recibirá al Alavés (lunes 8 de marzo a las 21)

Las declaraciones tras el triunfo frente al Villarreal

Domingo 14 de febrero

¿Recuerdas este gol de Joaquín contra el Villarreal?

Sábado 13 de febrero

Los XI del Villarreal para recibir al Betis

De no mediar sorpresas, los hombres de Emery serían: Asenjo; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Parejo, Capoue, Costa; Gerard, Alcácer y Moi Gómez.

La convocatoria para visitar al Villarreal

Viernes 12 de febrero

Borja Iglesias, baja sensible para el Betis en Villarreal

El delantero gallego sufre una lesión muscular y no se ha entrenado con sus compañeros y su presencia en el partido del próximo domingo ante el Villarreal está prácticamente descartada. Por su parte, Víctor Ruiz también arrastra molestias y es duda para medirse a su ex equipo.

Jueves 11 de febrero

En Turquía colocan a Dorukhan Tokoz en el Betis

Segun distintos medios turcos, el Betis está interesado en hacerse con los servicios del centrocampista turco de 24 años. El jugador acaba contrato el próximo verano y Lazio y Udinese también se han interesado en contratar al jugador.

Miércoles 10 de febrero

El Betis volvió a los entrenamientos con la novedad de Lainez

El mexicano ya se entrenó el martes en solitario tras dar negativo en las pruebas PCR de coronavirus. Ya el miércoles, Lainez completamente recuperado se ha podido entrenar junto al resto de sus compañeros en la Ciudad Deporitva del Betis para preparar el partido ante el Villarreal del domingo.

Martes 9 de febrero

Lainez da negativo y ya podrá volver con el Betis

El extremo mexicano, según adelanta ' ABC de Sevilla ' , ya ha dado negativo en la prueba PCR de coronavirys y podrá reintegrarse en la dinámica de entrenamientos con el Betis para incluso reaparecer en el partido del próimo fin de semana ante el Villarreal.

Lunes 8 de febrero

El Betis espera la vuelta de Lainez y Claudio Bravo

El Betis espera que Lainez pueda estar de vuelta en los próximos entrenamiento del Betis. El mexicano va a ser sometido a una nueva PCR y si diera negativo podría volver a la dinámica del equipo que dirige Pellegrini. Por su parte, Claudio Bravo lleva días entrendándose con sus compañeros y podría volver al equipo de cara al próximo duelo ante el Villarreal.

Domingo 7 de febrero

Yassin, el hermano menor, entra en la convocatoria

Yassin es el hermano menor de Nabil, una de las estrellas del Betis y de la Liga. Los hermanos Fekir, que actúan de extremos y son parecidos en el juego si bien tienen cuatro años de diferencia, amenazan al Barça. El menor juega en el filial donde ha anotado dos goles en 12 partidos lo que ha hecho que Pellegrini se fije en él y le convoque con los mayores por primera vez.

Sábado 6 de febrero

Bravo lucha por jugar ante el Barcelona

Según informa 'ABC de Sevilla', el guardameta chileno está acortando plazos para poder disputar con el Betis el duelo de este domingo ante el Barcelona. Bravo, ex jugador azulgrana, se entrenó este viernes con normalidad con el resto de sus compañeros, y busca ser de la partida para el encuentro ante el equipo de Koeman.

Viernes 5 de febrero

El Betis cayó ante el Athletic en los cuartos de final de la Copa del Rey tras un partido que tuvieron ganado hasta que apareció Raúl García para forzar la prórroga. Tras caer posteriormente en penaltis, una imagen se hizo viral fue la del canterano Miranda al que nadie podía consolar, ni siquiera el capitán Joaquín. Eliminación con la cabeza bien alta.

¡ORGULLO por sentir así una camiseta!



Las lágrimas de @JMirandaG19 tras la eliminación del @RealBetis . Ni siquiera @joaquinarte podía consolarlo 😥



Es imposible no emocionarse 💚 pic.twitter.com/FI69PXOOSN — DAZN España (@DAZN_ES) February 4, 2021

Jueves 4 de febrero

¡A por las semifinales!

El Betis recibe este jueves al Athletic Club de Marcelino García Toral buscando un lugar en las semifinales de la Copa del Rey, donde ya esperan Levante, Barcelona y Sevilla. El partido lo puedes seguir en directo a través de Goal.

El Granada confirma la salida de Rui Silva en junio

"Hasta el último momento lo hemos intentado, pero hace unas semanas nos transmitió su representante que no iba a renovar. El Granada no puede acercarse a las ofertas que ha tenido de otros clubes. Mientras Rui Silva lleve la camiseta del Granada lo defiendo a muerte, su compromiso es de matrícula de honor desde el primer día que llegó. Está dando un rendimiento extraordinario y vamos a disfrutarlo hasta el último día que esté en Granada", explicó el director deportivo, Fran Sánchez. El portugués tiene un acuerdo para llegar al Betis el próximo mes de junio y firmará hasta 2026.

Miércoles 3 de febrero

Convocatoria del Betis sin Loren y Álex Moreno

Pellegrini anuncia la vuelta de Guido pero no de Bravo

"Claudio Bravo se incorporó a trabajar con Toni en cancha. Creo que para la próxima semana deberá estar en condiciones de poder estar en la lista de citaciones. Guido está en la lista de citados", explicó el técnico en la rueda de prensa previa al partido de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Athletic.

"Por supuesto que sería lo ideal llegar lo más arriba posible en la Copa del Rey. Hay que estar con la mente muy centrada en el partido de mañana ante un rival muy difícil. Tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que hacer un partido completo ante un muy buen rival", añadió.

También valoró la incorporación de Yassin Fekir al primer equipo: "Yassin se inscribió ahora, tiene posibilidades de jugar en el primer equipo. Es un jugador técnico, hábil. Puede estar en distintas posiciones, pero es un centrocampista de creación muy bueno. Tenemos una plantilla con la que estoy muy conforme. Se fue Sanabria, que debilitó un puesto, subió Yassin Fekir. Tiene ahora la oportunidad".

Martes 2 de febrero

Los increíbles números de Canales en sus 100 partidos con el Betis

El jugador cántabro sumó el pasado lunes ante Osasuna su partido número 100 en el Betis, donde en ese tiempo ha acumulado 24 goles y 13 asistencias en dos temporadas y media.

🎩💚🎩



Han sido 100 partidos, pero parece que lleves aquí toda la vida. Qué orgullo ver cómo defiendes cada día las trece barras. A por cien más, mago. @SergioCanales #ForeverGreen pic.twitter.com/pn1FQ3nly5 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 2, 2021

Lunes 1 de febrero

Yasin Fekir, hermano de Nabil, con ficha del primer equipo

"Yassin Fekir pasará a formar parte de la primera plantilla del Real Betis Balompié. El jugador francés del Betis Deportivo, que estaba entrenando con regularidad con el primer equipo, ocupará la ficha que estaba libre tras la marcha de Tonny Sanabria".

📣 OFICIAL | Yassin Fekir pasa a formar parte de la primera plantilla

¡Muy merecido!



¡Muy merecido! 🆒💚



➡ https://t.co/7t6HMxY0DK pic.twitter.com/P2DHJO8UEm — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 1, 2021

Borja Iglesias se queda en el banquillo

A pesar de ser el héroe de la Copa del Rey con sus dos goles frente a la Real Sociedad, Borja Iglesias se queda fuera del once titular para enfrentarse a Osasuna: Joel; Emerson, Mandi, Víctor Ruiz, Álex Moreno; Paul, Canales, Joaquín, Rodri, Fekir y Loren son los once elegidos por Manuel Pellgrini.

Viernes 29 de enero

Lainez, positivo por coronavirus Covid-19

El Real Betis ha detectado un caso positivo por COVID-19 en las pruebas rutinarias que se realizaron a los componentes del primer equipo en el día de ayer. El jugador afectado, Diego Lainez, se encuentra con buen estado de salud, aislado en su domicilio y siguiendo el protocolo establecido por las autoridades sanitarias, LaLiga y el propio club en este tipo de casos. El test realizado el jueves arrojó un resultado no concluyente, por lo que hoy el futbolista mexicano ha sido sometido a nuevas pruebas que han confirmado el positivo en COVID-19.

Joaquín sigue escribiendo una historia de oro

Es el único jugador de la historia de LaLiga en marcar en cuatro décadas. Además, en este curso, sigue avanzando con el Betis en la Copa del Rey, donde el equipo de Pellegrini ya está en los cuartos.

Todo un orgullo haber conseguido marcar en 4 décadas diferentes y convertirme en el único jugador de la historia de #LaLigaSantander en hacerlo 🙌 Muchas gracias @laliga por el reconocimiento 💚

1991/2000: ✅⚽

2001/2010: ✅⚽

2011/2020: ✅⚽

2021/2030: ✅⚽



1991/2000: ✅⚽

2001/2010: ✅⚽

2011/2020: ✅⚽

2021/2030: ✅⚽ pic.twitter.com/CguWOZTV2B — Joaquín Sánchez (@joaquinarte) January 29, 2021

Athletic, el rival en los cuartos

Ya pasó el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey. El rival del Betis será el Athletic: se enfrentarán el jueves 4 de febrero a las 21. AQUÍ, todos los detalles del torneo .

Jueves 28 de enero

La intimidad del festejo tras superar a la Real Sociedad en octavos

El Betis espera el sorteo de cuartos de la Copa

Será este viernes, a las 13 horas. Habrá ocho equipos. ¿Hay posibilidad de que se juegue el derbi? AQUÍ, todos los detalles del sorteo .

Miércoles 27 de enero

La emotiva arenga de Pellegrini para remontar a la Real

"Les dijimos a los jugadores que por cada asiento vacío hay una gran familia que está detrás de este equipo", explicó el técnico en rueda de prensa.

👨‍👩‍👦‍👦🙌🏟



"Les dijimos a los jugadores que por cada asiento vacío hay una gran familia que está detrás de este equipo" #ForeverGreen pic.twitter.com/h4z6yZs75v — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) January 27, 2021

Martes 26 de enero

Canales y Fekir, titulares ante la Real

El Betis ya tiene alineación para buscar un billete para cuartos de final. El once de Pellegrini para medirse a la Real Sociedad es el formado por Joel; Montoya, Mandi, Sidnei, Alex Moreno; Paul, Canales; Lainez, Fekir, Tello y Sanabria.

El Betis, con precedentes favorables en Copa ante la Real

Betis y Real Sociedad se miden en un duelo por un billete para los cuartos de final de la Copa del Rey. Tras verse las caras en la Liga apenas hace 3 días se vuelven a enfrentar, en este caso en el torneo del KO. El balance favorable a los béticos que se han medido seis veces a los realistas no habiendo perdido nunca (tres victorias y tres empates). Hay optimismo y respeto por un club que practica un gran fútbol.

Lunes 25 de enero

Pellegrini: "En cuanto al mercado de fichajes aún no sabemos lo que va a suceder"

"En cuanto a los movimientos de mercado todavía no sabemos nada de lo que va a pasar. Ya veremos qué jugador del filial vamos a subir arriba pero está todo dependiendo de distintas cosas que puedan suceder", explicó el técnico en rueda de prensa.

"Veo al equipo confiado y ambicioso de seguir en la próxima ronda, sabiendo que nos enfrentamos a un rival difícil. Ojalá lo podamos superar. El golpe anímico siempre ayuda, es importante la manera en la que uno llega a los partidos. Ahora es un partido distinto, en otro campeonato. Venimos jugando seguido desde hace tiempo. Ha sido una cantidad importante de partidos en enero, por eso he dicho siempre que es tan importante el plantel, que estén todos disponibles para poder afrontar esta cantidad de partidos con todos los jugadores porque hacerlo sólo con un once inicial es imposible", añadió sobre el duelo de la Copa del Rey ante la Real Sociedad.

Convocatoria: Miranda y Loren no estarán contra la Real Sociedad

Manuel Pellegrini ha decidido dar descanso a los dos canteranos de cara a la visita de la Real Sociedad en octavos de final de la Copa del Rey. Tampoco estarán los lesionados: Guido Rodríguez, Aitor, Bravo, Bartra, Dani Martín y Camarasa.

Domingo 24 de enero

Joaquín abraza a Puskas

El extremos del Puerto de Santa María, Joaquín Sánchez, marcaba este sábado sobre la hora el 2-2 en Anoeta que le valía al Betis para rescatar un punto de San Sebastián cuando lo tenía muy negro, pues perdía 2-0 en el minuto 80. Con ese gol, Joaquín se convertía en el cuarto goleador más veterano de la historia de LaLiga, dejando atrás nada menos que al húngaro Ferenc Puskas. En el momento de marcar el gol, Joaquín tenía 39 años y 186 días. Además, el fino extremo es el único jugador que ha marcado en cuatro décadas diferentes en Primera y Segunda, pues su primer gol en Segunda lo anotó en octubre del año 2000.

Para celebrarlo, Joaquín publicaba esta mañana en su perfil de Twitter una imagen en la que se abrazaba al Ferenc Puskas.

Sokratis se aleja del Betis

Cuando parecía que Sokratis sería el principal refuerzo para la defensa del Real Betis en este mercado de invierno, el guión ha dado un giro de última hora y todo indica que el destino del ex del Arsenal está en la Serie A, concretamente en el Lazio.

Sábado 23 de enero

Canales: "Estamos orgullosos, hemos creído y logramos empatar"

Canales fue el encargado de pasar por los micrófonos de Movistar y reflexionar sobre lo ocurrido ante la Real Sociedad: “Es un equipo bien trabajado. Estamos orgullosos, no hemos bajado la cabeza. Hemos creído y logramos empatar... e incluso tuve otra”.

El centrocampista bético elogió a Joaquín, autor del empate final, asegurando que "Joaquín te cambia todo, al igual que Tello y el resto. Los cambios nos dieron vida”. Afirmó que "es un empate que sabe a victoria.

Empate del Betis ante la Real que sabe a victoria

El Betis sacó un valioso empate ante la Real contra la que perdía a falta de cinco minutos para el final. Canales y Joaquín estuvieron certeros para anotar dos tantos con los que igualar los de Isak y Oyarzabal y sacar un punto que les deja cerca de posiciones europeas.

Viernes 22 de enero

La Real Sociedad, próximo rival en la Copa

El partido, correspondiente a los octavos de final del certamen, se jugará el martes 26 de enero, a las 21. AQUÍ, los detalles del torneo .

Cordón: "Al 99, 9 por ciento no va a haber fichajes"

"Al 99, 9 por ciento no va a haber fichajes. Y ventas... ya veremos si algún club está interesado y llega una oferta convincente por algún jugador nuestro. Queda una semana para que se cierre el mercado. Ya lo dijo el presidente, el Betis está casi en la obligación de vender. No sabemos si vendrán a por algún jugador", comentó el director deportivo del Betis

Miércoles 20 de enero

Pellegrini ya tiene once para medirse al Celta

Joel; Emerson, Mandi, Víctor Ruiz, Miranda; Guido Rodríguez, Canales; Laínez, Fekir, Ruibal y Loren.

Ya hay horario para el Betis vs. Barcelona de Liga

LaLiga ha hecho oficial el horario para el partido entre béticos y azulgranas. Será el 7 de febrero a las 21:00.y cerrará la jornada dominical.

¡Nuevo horario! Nos enfrentaremos al @FCBarcelona_es el domingo 7 de febrero a las 21:00h #RealBetisBarça

Martes 19 de enero

Pellegrini insiste: "No esperamos movimientos de altas y bajas"

"Tenemos la plantilla bien equilibrada, si llega una oferta, independientemente del nombre que sea, se valorara en el club. Pero de momento, no va a salir nadie ni va a llegar nadie que el club considere importante", comentó.

El técnico anunció la baja de Claudio Bravo y Carvalho para medirse al Celta pero anunció algunas vueltas importantes: "Por suerte están los cuatro recuperados, contando con Álex, que ya jugó el partido anterior. Joaquín y Montoya se integraron a los entrenamientos; ya trabajaron de forma normal y ambos van a estar en la lista para el partido de mañana".

Lunes 18 de enero

Pellegrini se reencuentra con Coudet: Maestro contra alumno

Pellegrini y Coudet se conocen desde hace tiempo. Ambos coincidieron en River Plate hace casi 20 años, cuando el Ingeniero ya dirigía a los verdiblancos y el argentino era jugador suyo junto a otros ilustres como Mascherano o Demichelis. Ahora, el Chacho, tiene al Celta en escalada libre tras varios triunfos consecutivos y además practicando un fútbol atractivo, y se medirá, como entrenador olívico, al que fuera su maestro.

Sábado 16 de enero

El Betis vela armas de cara al duelo copero ante el Levante

El Betis entrenó en la previa de su partido de Copa frente al Levante. Guardado, Montoya y Joaquín, ya con el alta, fueron parte del entrenamiento del equipo de Pellegrini que quiere trasladar su crecimiento en la Liga en el torneo de Copa.

Viernes 15 de enero

Pellegrini: "No veo que William Carvalho tenga intención de irse"

El técnico chileno ha valorado las opciones del club en el mercado de invierno: "William viene reapareciendo de una lesión muscular. Lo veo absolutamente comprometido y concentrado en el equipo. No veo que tenga ninguna intención ni ganas de irse. Muchas veces cuando hay posibilidades de salir los futbolistas tratan de presionar pero lo veo muy contento. Es muy importante para nosotros y ya veremos cuál es su futuro. Está absolutamente concentrado en lo que tiene que hacer. No creo que haya ninguna posibilidad de traer a nadie. Lo hemos tocado en temas anteriores. No es posible traer un jugador y a ver si llega una oferta por algún jugador que pueda salir".

El Betis recupera efectivos para la Copa

"Ya se integró Guardado, hoy Joaquín y Montoya. Tenemos prácticamente el plantel sin problemas de covid. Todavía quedan algunos lesionados como Camarasa. Tello y William ya se incorporaron antes. Miranda uvo un golpe en el partido pasado que no le ha permitido entrenar pero no me parece que sea un golpe importante. Mañana se debe integrar sin problemas", explicó Pellegrini.

Jueves 14 de enero

Sergio Canales: "Quiero jugar hasta los 50"

"Mi único objetivo es que el Betis consiga grandes cosas, por la pasión que me ha transmitido desde siempre. Quiero seguir creciendo de la mano y lo voy a dar todo hasta el final. Voy a intentar alargar mi carrera hasta los 50 y no veo más allá del Betis", sostuvo el futbolista en "Radio Sevilla". Y agregó: "Cada año me veo mejor. No sólo físicamente, sino dentro del campo, la lectura del juego... Todavía me queda margen para mejorar y no veo el fin cerca".

Carvalho duda con la oferta del Benfica

ABC de Sevilla asegura este jueves que el centrocampista portugués ha rechazado la oferta del Benfica para volver a su país. El jugador no querría traicionar al Sporting CP recalando en el eterno rival y apostaría por quedarse en el Betis, que quería hacer caja con el luso.

Miércoles 13 de enero

El Betis recupera efectivos; Joaquín y Montoya, pendientes del negativo en sus test

Pellegrini recupera varios jugadores de cara a su duelo de Copa frente al Sporting en Gijón. Se trata de Guardado, Tello y Carvalho quienes volvieron a ejercitarse con el grupo.

Por el contrario Joaquín y Montoya aguardan al resultado de los test de Covid-19 para obtener el negativo que les permita unirse al grupo.

Ya hay horario para el Betis vs. Osasuna

LaLiga ha hecho públicos los horarios correspondientes a la jornada 21ª de Liga en la que el Betis se medirá a Osasuna. Los verdiblanco y los rojillos cerrarán la jornada el lunes en el partido previsto para las 21:00

Nos enfrentaremos al @CAOsasuna el lunes 1 de febrero a las 21:00 horas #ForeverGreen

Martes 12 de enero

Malas noticias para el portero Dani Martín

🚑 PARTE MÉDICO | Dani Martín será operado de su rodilla derecha

¡Ánimo, Dani!



¡Ánimo, Dani! 💪🆙



➡ https://t.co/PlQ54IqUX9 #ForeverGreen pic.twitter.com/BOeaoZE2Wc — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) January 12, 2021

Lunes 11 de enero

Akouokou y el reto de suplir a Guido en Huesca

Paul Akouokou tendrá el reto de suplir al imprescindible Guido Rodríguez en el Betis . El medio ya sustituyó a Canales en el minuto 81 del derbi y fue titular en el choque de Copa del Rey ante el Mutilvera. Anteriormente, participó en los encuentros ante Valladolid, Getafe y Levante. Ahora tendrá la oportunidad que ya han tenido jugadores como Miranda, Aitor Ruibal o Lainez.

El Betis, ya en Huesca para disputar su partido liguero

El equipo verdiblanco descansó en el Hotel Abba de Huesca donde este lunes se mide al conjunto oscense en un partido clave para ambos equipos.

Domingo 10 de enero

Pellegrini apuesta por no jugar

El preparador chileno del Real Betis se ha mostrado muy crítico en la rueda de prensa previa al Huesca-Betis con la decisión de LaLiga de mantener el partido para este lunes: "Es muy arriesgado viajar y jugar", decía el 'Ingeniero'. "Me parece muy arriesgado la manera en que se va a viajar y el estado del campo".

El Betis viaja a Huesca repleto de bajas

Un carrusel de bajas es lo que tiene Pellegrini para medirse al Huesca en un Alcoraz helado. Montoya, Guardado, Tello, Joaquín, Bartra, Dani Martín y Carvalho se quedan en Sevilla. Vuelve Álex Moreno tras superar el coronavirus.

Sábado 9 de enero

El mensaje de Bartra

Míchel jugaría con cinco atrás ante el Betis

El entrenador del Huesca, quien se juega el puesto frente al equipo de Pellegrini, estaría pensando armar una defensa con cinco hombres. Tres centrales

(Pulido, Insua y Siovas), con Pablo Maffeo para el costado derecho y con Galán para el izquierdo.

Viernes 8 de enero

Los XI de Pellegrini para visitar al Huesca

Si bien faltan tres días para el encuentro, Pellegrini ya tendría un equipo en la cabeza. Los XI serían Bravo; Emerson, Mandi, Víctor Ruiz, Miranda; Canales, Akouokou; Ruibal, Fekir, Lainez; Loren.

Las bajas del Betis

Son varias y para tener en cuenta. Anotar: Martín Montoya (positivo coronavirus), Víctor Camarasa (rotura de ligamento cruzado anterior, baja hasta marzo del 2021), Dani Martín (problemas en la rodilla), William Carvalho (problemas en el aductor), Joaquín Sánchez (positivo coronavirus) y Andrés Guardado (positivo coronavirus).

El próximo rival en la Copa del Rey