Noticia Goal: Todas las claves de la reunión Peter Lim-Mateu Alemany en Singapur

Todas las claves de la reunión Peter Lim-Mateu Alemany en Singapur

Mateu viajará, a partir a de ahora, una vez al mes a Singapur, para despachar con Peter Lim

Por fin, las aguas volvieron a su cauce en . La cumbre entre Peter Lim, máximo accionista del Valencia CF, y Mateu Alemany, Director General del club, acabó rebajando la enorme tensión que existía entre los principales actores del club. La principal conclusión de la cumbre entre la propiedad y la dirección general fue constatar que el relato del día a día del club no se ceñía a la realidad, ya que a a Peter Lim se le estaba transmitiendo una versión tergiversada de lo que sucedía en el club. Al parecer, según pudo saber Goal, desde el club se le estaba transmitiendo a Peter Lim, de manera equivocada,un relato y un mensaje que poco o nada tenía que ver con la realida del club. La interlocución no estaba siendo la adecuada para el buen funcionamiento del club y toda vez que Lim y Alemany se vieron cara a cara en Singapur, ambos comprendieron que eso debía cambiar, porque estaba en juego el bienestar del club, así como su funcionamiento en la toma de decisiones.

Entre otras cosas, a Lim se le había hecho llegar que, si no se daba luz verde al fichaje de Rafinha, el director general estaba dispuesto a abandonar el club. Una situación que tensaba la cuerda entre Lim y Alemany, pero que no se corrrespondía con la realidad, porque eso no se había producido. Toda vez que Mateu Alemany se encontró en presencia del máaximo accionista del club, este extremo quedó aclarado y pudo reconducirse de manera satisfactoria. De tal manera que ambas partes acordaron que, como mínimo, una vez al mes, Alemany tendrá un contacto directo con Peter Lim, viajando directamente a Singapur para informar al dueño, sin intermediarios, de las decisiones del ejecutivo en el día a día del club. Es decir, que el interlocutor entre el club y la propiedad ya no será sólo el presidente, Anil Murthy, sino que a partir de ahora, Mateu Alemany tendrá hilo directo con el máximo accionista. Una decisión que zanja la crisis y revitaliza la figura de Alemany, que lejos de abandonar el club, sigue siendo el Director General del Valencia CF.

Ese fue el principal punto de acuerdo entre Lim y Alemany, que a partir de ahora se comprometen a mantener una relación más fluida y consensuada, para que la realidad del club llegue, de primera mano, a la propiedad. En la citada reunión, según fuentes consultadas por Goal, no se habló de posibles fichajes y de operaciones en curso, aunque sí se creyó oportuno dar especial relevancia a un mensaje: potenciar a los jugadores de la cantera, en una apuesta clara por futbolistas como Carlos Soler, Ferrán o Kang In Lee, diamantes “made in” Paterna.