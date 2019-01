Noticia Goal: Morata se rebajó el sueldo para poder fichar por el Atleti

El delantero ganará menos dinero del que tenía estipulado por contrato con el Chelsea.

La afición del Atlético de Madrid sigue debatiendo sobre si fue una buena idea fichar a Morata o no, pero el club lo tiene clarísimo. Tanto Simeone, el gran valedor del fichaje, como todo el cuerpo técnico, están encantados. El vestuario, por su parte, también arropa a Morata. Y el club, según ha podido contrastar Goal , está encantado con el sacrificio económico que ha asumido Morata para jugar en el Atleti.

El ex del Chelsea, alertado por su representante de las dificultades económicas que tendría para el Atleti poder costear la operación, se rebajó el sueldo de manera considerable para poder facilitar que su ficha sí pudiese ser asumida por el club colchonero.

Según le consta a Goal , Morata ganará menos dinero del que tenía estipulado por contrato con el Chelsea durante estos seis meses y además después del 1 de julio, también ganará menos dinero de cara a la siguiente temporada. Un detalle que el club valora positivamente y que dice bien a las claras que Morata tenía una determinación absolutamente vital para ser rojiblanco.

No ha sido el único esfuerzo que ha tenido que hacer para vestir de rojiblanco. Según ha podido saber Goal , el delantero también ha renunciado percibir dos jugosos bonus “extra” que figuraban en su contrato con el Chelsea, por los que ingresaba unos 800.000 euros en relación al número de partidos disputados y otros 800.000 respecto al número de goles anotados. Casi dos “kilos” menos. Fácil de decir, difícil de hacer.

Es más, tanto Morata como su agente empujaron en todo momento para que la operación, ya de por si complicada, fuera lo más factible posible para las arcas del Atleti. El club rojiblanco ha tenido que satisfacer el pago de la amortización del jugador con el Chelsea y se hará cargo de la ficha del delantero, al que ha fichado con la fórmula de 18 meses de cesión.

De esa manera, al no haber traspaso, no tiene que incluir la amortización del traspaso, ni en el tope salarial de este curso, ni tampoco en el de la siguiente temporada. Así, cuando el Atleti decida activar la opción de compra por Morata, firmará otro contrato para diluir las amortizaciones. Está por ver si Morata triunfará o no en el Atleti, pero atendiendo a los detalles económicos de la operación, nadie podría dudar que Morata quería jugar en el Atlético de Madrid a toda costa. Dicho y hecho.