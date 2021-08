Noticia Goal: Ilaix Moriba, al Leipzig por 16 millones más bonus

El canterano, que no quiso renovar su contrato con los azulgrana saldrá finalmente del club para recalar en el Leipzig

Ilaix Moriba abandona el FC Barcelona. El canterano jugará en el Leipzig alemán. Según ha podido saber Goal, el Barça ha cerrado el traspaso del canterano por 16 millones de euros fijos más bonus. Cantidades variables que responden por objetivos logrados y que podrían alcanzar incluso los 22 millones si todos se cumplen con el paso del tiempo. El canterano azulgrana ya tiene permiso para viajar a Alemania donde pasará la revisión médica y será presentado en breve. El acuerdo sería por cuatro temporadas más una opcional. El Leipzig ha traspasado a Marcel Sabitzter al Bayern por 16 millones de euros y es la misma cantidad que acabará pagando al FC Barcelona por Ilaix.

Ilaix no quiso renovar y ahí se desencadenó su marcha

El canterano no quiso renovar por el Barcelona y a partir de ahí se desencadenó todo. Las negociaciones con sus representantes se tensaron desde que la secretaría técnica le hiciera una oferta definitiva de renovación, muy superior a la primera, el día antes de que el equipo viajara al 'stage' de Alemania. Ese día, los representantes volvieron a decir 'no', además de mostrar un terrible malestar por la mala prensa que estaba empezando a tener el jugador por no aceptar las propuestas del Barcelona.

Negociaciones tensas con los agentes de Ilaix

A Ilaix, el Barça le dejó claro en varias ocasiones que su futuro estaba en el Camp Nou más allá de junio de 2022, cuando termina su contrato. Desde la secretaría técnica le reiteraron la confianza que el entrenador le demostró la temporada pasada, haciéndole saltar al césped en 18 encuentros oficiales con la mayoría de edad recién cumplida. De hecho, Ronald Koeman le pidió encarecidamente que renovara y viajara con el equipo a Alemania. Pero Ilaix ya estaba decepcionado. El jugador hispano-guineano cree que su rendimiento y su proyección merecían un mayor esfuerzo por parte del Barcelona, comparado con otros futbolistas de la plantilla, por lo que no quiso aceptar las propuestas del conjunto culé al considerarse menospreciado.

"No" a 8 millones y venta final..por 16 "kilos" fijos

Como ya informó en Goal nuestro corresponsal Adriá Soldevilla, el Red Bull Leipzig presentó, mediante una llamada de su CEO Oliver Mintzlaff, una oferta cercana a los ocho millones que fue rechazada de inmediato. Ilaix podí quedarse entrenando toda la temporada con el Juvenil, aunque sin poder disputar ni un solo minuto de juego oficial. Por eso los alemanes aceleraron y han presentado una oferta que el Barcelona ha terminado aceptando. Un principio de acuerdo de traspaso por 16 millones de euros más bonus.