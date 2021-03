Noticia Goal: El Barcelona traza la hora de ruta de Emerson Royal

Laporta y su dirección deportiva han informado al futbolista que cuentan con él y sólo estudiarían ofertas de más de 25 millones. El PSG, interesado.

Son días y semanas de mucho trabajo para Laporta y su junta directiva. La nueva dirección deportiva comienza a planificar el proyecto, poniendo la vista ya en la 2021-22, y uno de los jugadores contactados ha sido Emerson Royal (22 años). El brasileño ha sido informado de que la opción principal con él es que integre la plantilla de la próxima temporada.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la operación por el lateral derecho, fichado en invierno de 2019, tiene muchas aristas. Entonces, Barcelona y Betis pagaron 12 millones de euros (seis cada uno) a Atlético Mineiro, acordando que el futbolista permanecería en Sevilla hasta 2021 y a partir de ahí y hasta 2024, en el Camp Nou. Por lo tanto, cualquier movimiento necesita el consentimiento de ambas partes. Si los azulgrana quieren a Emerson, han de pagar 9 millones a los verdiblancos, y viceversa. La entidad que lo perdiese, además, se reservaría el 50% de una eventual venta.

La cifra para quedarse al paulistano complica los deseos del Betis, al que le gustaría que continuase incluso como cedido. No es un escenario este que contemple el Barcelona. Tampoco Emerson, muy a gusto en el Villamarín y en la ciudad pero consciente de que su próximo paso va a ser en un equipo de mayores aspiraciones. Lo lógico ahora es que sea culé o que se marche a París.

El PSG está interesado en Emerson

De los pretendientes que han llamado a la puerta de uno de los más vistosos defensas de Primera (dos goles y cuatro asistencias en 2.281 minutos este curso, el más utilizado por Pellegrini) destaca el del PSG. Desde el Parque de los Príncipes se mantienen contactos de cara al verano, si bien todavía no ha realizado ninguna oferta oficial. El Barcelona, en este sentido, ha dejado claro que sólo daría luz verde a su salida si es por un mínimo de 25 millones o, en un caso muy particular, si rebajase el precio de un tercero.

Dest sigue, Sergi Roberto puede salir

Esos 25 millones, no obstante, no son tal porque 12,5 irían al Betis. El club azulgrana desembolsó 6 millones por Emerson, a los que habría que añadir los 9 por 'recuperarle', 15 en total; por su venta se recaudarían únicamente 12,5, lo que supondría una pésima operación. En el Camp Nou observan que Dest se ha ganado su puesto, pero se valora el adiós de Sergi Roberto, que cumple contrato en 2022, por lo que este verano es el último para que no se vaya a coste cero.

Como aliciente, Emerson tiene bastantes posibilidades de entrar en las listas de Brasil para la Copa América (debutó con la Absoluta en noviembre de 2019) o los Juegos Olímpicos (Jardine le llevó en noviembre, en su última citación). En los despachos consideran que su presencia en alguno de estos torneos servirá mucho para su desarrollo y aumentará su caché.