Noticia Goal: El Barcelona no venderá el paquete Barça Corporate

Los cuatro activos que forman parte del proyecto no tienen el mismo valor. A día de hoy, el club solamente se plantea vender el 49% de Barça Studios

Una de las soluciones inmediatas para generar ingresos que dejó Josep Maria Bartomeu cuando dimitió el 27 de octubre de 2020 fue la venta del paquete Barça Corporate, un proyecto en el que se encuentran cuatro activos del club con varias potencialidades: Barça Studios, la generadora de producto audiovisual; Barça Licensing and Merchandising, la sociedad que gestiona las tiendas de ropa y productos del club; Barça Innovation Hub, el proyecto de conocimiento e innovación deportiva y médica; y las Barça Academies, las escuelas de fútbol repartidas por todo el mundo. Al paquete formado por estos cuatro activos se le llamó Barça Corporate y se valoró inicialmente en casi 500 millones de euros.

La idea de Bartomeu, posteriormente adoptada por el presidente de la junta gestora, Carles Tusquets, era la de vender el 49% de las acciones del Barça Corporate por una cifra de entre 200 y 250 millones de euros. De hecho, el presidente de la gestora aseguró que el club tenía "cuatro ofertas de 200 millones para arriba". También lo dijo el candidato a la presidencia Toni Freixa, que apuntó tener una oferta de 250 millones.

Tanto es así que la directiva de Bartomeu incluyó la venta en los presupuestos de la temporada 2020-21. 100 millones de entrada, de impacto directo en los ingresos, y 100 millones más que la empresa participante del proyecto invertiría para hacer crecer los activos. 100 millones que ayudaron a cerrar los números dando un beneficio de 1 millón de euros neto. Una vez llegó Joan Laporta, el Barça Corporate no se vendió y esos 100 millones de ingresos se tuvieron que restar de los números reales, que arrojarán unas pérdidas que superarán los 250 millones.

Pero, ¿por qué no se vendió el paquete Barça Corporate? Según ha podido saber Goal, no existe a día de hoy ninguna oferta "decente" por el proyecto. En estos momentos, el club no se plantea vender los cuatro activos juntos porque no todos ellos tienen el mismo valor. La entidad blaugrana no venderá el pack Barça Corporate tal y como estaba planteado.

En las oficinas de Arístides Maillol tienen claro que solo uno de los cuatro activos tiene atractivo. Barça Studios es el único producto que genera interés. Hasta hoy no ha dado beneficios sustanciales, pero tanto dentro del club como fuera están convencidos de que las potencialidades de realización y venta de contenido audiovisual son enormes. Ahí sí se podría hacer negocio compartiendo su gestión con una empresa especializada en la creación y comercialización de dichos contenidos. Esa es la idea que tienen en la zona noble del Camp Nou y por la que trabajarán en los próximos meses. El club espera conseguir una buena cifra por el proyecto que lideró, juntamente con Kosmos Studios (Gerard Piqué) y Producciones del Barrio (Jordi Évole), la producción del documental 'Matchday'.

Sin embargo, los otros activos no pueden venderse. El Barça Innovation Hub y las Barça Academies no generan beneficios o, por lo menos, son ínfimos. Para el club tienen un valor simbólico y social enorme. Las academias penetran en territorio internacional ganando nuevos culés y el BIHUB es la piedra angular para posicionar al club en el mercado del conocimiento y la innovación deportiva. Pero dinero, estos dos activos no dan.

Otra situación es la del Barça Licensing and Merchandising (BLM). Esta empresa, que se creó en 2018 cuando el Barcelona le recompró a Nike la licencia de sus productos, se vio duramente afectada por la pandemia del coronavirus. El club tuvo que cerrar las tiendas temporalmente y el negocio se fue a pique. Terminó el 2020 con muy pocos beneficios, con lo cuál los números a día de hoy no se pueden utilizar para vender parte de sus acciones. "Si vendiéramos ahora, lo tendríamos que hacer muy a la baja", comentan fuentes conocedoras de la situación. El club perdería dinero, con lo cuál la directiva y ejecutiva de Laporta prefiere esperar a que BLM se recupere para volver a estudiar su posible venta.