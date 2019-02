Noticia Goal: El Atleti sigue estrechando el cerco para fichar a Alex Telles

Gran objetivo colchonero para la próxima temporada

El Atleti está cociendo el fichaje a fuego lento. Sin prisa, pero sin pausa. Y en las últimas semanas, sigue estrechando el cerco para fichar a Alex Telles, lateral del Oporto. El defensa tiene 26 años, una cláusula de rescisión que asciende a 40 millones de euros, contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2021 y un salario de unos 1.3 millones. El jugador desea formar parte del Atlético de Madrid, considera que España sería un gran destino para su carrera deportiva y está convencido de que vestir la rojiblanca supondría un espaldarazo definitivo para crecer como jugador de elite.

Como ya reveló Goal el pasado 19 de enero, el Oporto no quiere desprenderse del defensa, pero está atravesando dificultades económicas y no se negaría en redondo a un hipotécico traspaso. Consciente de que tiene mucha competencia directa en el mercado, el Atlético de Madrid se está moviendo para intentar lograr que la situación se pueda desbloquear y que el club portugués acceda a negociar un traspaso por una cantidad inferior a esos 40 “kilos” de cláusula.

Según ha podido saber Goal, existen excelentes informes de Telles en la secretaría técnica, que hace ya un par de años que sigue las evoluciones de un jugador que cuenta con el visto bueno y el consenso de Andrea Berta y del Cholo Simeone. No obstante, el club sabe que el suyo no será un fichaje sencillo, que habrá que entablar una negociación muy dura con el presidente del Oporto y que, ahora mismo, el Atleti no podría llegar a pagar un desembolso de 40 "kilos" por el jugador, por lo que el gran objetivo rojiblanco pasa por negociar siempre por debajo del valor de su cláusula. No va ser fácil, pero tampoco lo fue fichar a Morata.

¿Por qué el creciente interés en Telles? Entre otras cosas, porque el Atleti desea cubrirse ante una hipotética salida de Filipe Luis, si es que el brasileño no acaba renovando, porque su compromiso expira el 30 de junio. Además, el Atleti hace pocos días ha traspasado de manera defnitiva a Jonny, que también podía actuar por ese sector. Y por si fuera poco, el Atleti sabe que habrá muchos clubes interesados en el futuro de Lucas, que no se ha movido del Atleti este mercado de invierno, pero que sigue en la órbita del Bayern de Múnich, entre otros. De ahí que el Atleti quiera asegurarse un gran jugador para el puesto. Un titularísimo. Y Telles lo sería.