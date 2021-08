Noticia Goal: Barcelona y Tottenham, pendientes del 'sí de Emerson Royal

Hay acuerdo entre los clubes por 25 millones más 5 en variables. Paratici, en Barcelona analizando la contraoferta del jugador, que no quería salir.

Cuando parecía que el Barcelona estaba centrado en las salidas urgentes de Ilaix Moriba al RB Leipzig y Miralem Pjanic a la Juventus, por la derecha ha surgido un Emerson Royal que, salvo sorpresa, viajará pronto camino a Londres. El lateral, que fue titular y que desesperó a Koeman por sus imprecisiones y errores tácticos en el partido del domingo ante el Getafe, apunta al Tottenham Hotspur. El club británico y el culé han llegado a un acuerdo, como avanzó 'SER Catalunya', para el traspaso. Goal puede desvelar las cifras del mismo: 25 millones fijos y 5 en variables.

La propuesta es irrechazable, por la cantidad y porque el futbolista no es una de las debilidades del entrenador, que ha dado el OK a su marcha. Quién no ha dado el 'sí' definitivo es Emerson Royal, quién ha estado negociando en las oficinas del Barça durante a pesar de que su deseo era quedarse. Según pudo averiguar este medio, el trato, de cerrarse como todo hace indicar, será por cinco años, hasta 2027.

Contraoferta de Emerson Royal al Tottenham

En estos momentos, los agentes del futbolista -representado por UJ Football Talent- y el Tottenham -el CEO Fabio Paratici está en la ciudad- andan acabando de concretar el salario, que será claramente superior al actual. El lateral aterrizó de vuelta en el Camp Nou percibiendo 1,4 millones de euros, cifra que se pensaba revisar en estos meses. La primera oferta desde Londres ha sido por 2,5, millones, recibiendo el equipo inglés la siguiente contraoferta: 4 millones más bonus y una prima de fichaje de 2 millones. Podría haber un entendimiento en las próximas horas por 3,5.

A falta de menos de dos días para que acabe del mercado de fichajes, el Barça no pudo obviar una propuesta que nadie en el club esperaba. La entidad apostó por Emerson cuando era lateral de Atlético Mineiro y diseñó una operación compartida con el Betis, en el que ha militado durante dos temporadas y media. Sus buenas actuaciones en Sevilla hicieron que el Barcelona ejecutara en julio la cláusula del contrato que le permitía incorporar al lateral por 9 millones de euros. Ahora, dos meses después, el conjunto blaugrana acepta traspasarle al Tottenham Hotspur.