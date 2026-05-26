Noticia destacada: Un jugador del Ajax que aún no ha debutado puede soñar en serio con el Mundial

El neoyorquino Paul Reverson (20) puede seguir soñando con jugar el Mundial con Ghana. El talentoso portero del Ajax participará la próxima semana en la concentración extraordinaria de las Black Stars.

A pesar de aún no debutar con el primer equipo, confía en jugar en la máxima cita del fútbol.

El guardameta del Jong Ajax integra la prelista de 28 jugadores y espera que el técnico Carlos Queiroz confirme su inclusión definitiva.

Mohammed Kudus, ex del Ajax y ahora en el Tottenham, se perderá el torneo por lesión. Ghana aún debe descartar a dos jugadores más antes del Mundial.

Es probable que Reverson sea uno de los descartes. Para la concentración, Queiroz ha llamado a cinco porteros: Benjamin Asare, Lawrence Ati-Zigi, Joseph Anang y Solomon Agbasi completan la lista.

Sin Kudus, las estrellas serán Thomas Partey (Villarreal), Antoine Semenyo (Manchester City) e Iñaki Williams (Athletic Club).

Ghana se medirá a Gales en un amistoso el 2 de junio y, en la Copa del Mundo, integrará un grupo con Inglaterra, Croacia y Panamá.