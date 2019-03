Noticia de impacto mundial: El regreso de Zidane da la vuelta al mundo

La vuelta del técnico francés al Real Madrid ha tenido eco en la prensa deportiva alrededor de todo el mundo.

El Real Madrid protagonizó la gran noticia de las últimas horas al anunciar la vuelta de Zinedine Zidane como entrenador para sustituir a Santiago Solari en el banquillo del Santiago Bernabéu. El francés vuelve sólo unos meses después y su regreso ha tenido un impacto mediático global.

La vuelta del galo se lleva todos los focos en la prensa española, donde Marca titula: "Vuelve el héroe" y da protagonismo al aviso de Zidane: "Vamos a cambiar cosas". AS también destaca que "vuelve con plenos poderes" y una de las frases del ex jugador: "No podía decir que no".

El artículo sigue a continuación

A pesar de que el se la juega en la Champions, la prensa catalana también abre sus ediciones con Zidane: "Salvavidas", titula Sport y "El Renazzido", publica Mundo Deportivo. También es portada Zidane en L'Esportiu con el titular "Amor particular, destacando las idas y venidas del preparador en los últimos meses.

Uno de los países donde más eco ha tenido la vuelta de Zidane es en . El país del técnico se ha volcado con su vuelta, ya que en su presentación hubo muchos medios galos y "L'Equipe" no lo duda a la hora de calificarlo: "Zidane todopoderoso".

En , la portada más icónica es la de Sport 360, con un montaje del técnico con la corona del escudo del y el titular: "El rey ha vuelto al trono Real". Por su parte, en el - Atlético resta protagonismo al técnico aunque La Gazzetta dello Sport e Il Corriere dello Sport le dedican un hueco en la portada.