Noa Vahle explica por qué la selección holandesa juega un amistoso contra Uzbekistán: «Juegan igual que…»

Según Noa Vahle, el último amistoso de Países Bajos ante Uzbekistán no solo sirve para ganar confianza, como reveló en HNM De Podcast.

La Orange debutará el 14 de junio ante Japón en la fase de grupos, pero antes tiene dos amistosos: uno de despedida contra Argelia en De Kuip y otro frente a Uzbekistán en Estados Unidos.

Vahle asegura que la elección de Uzbekistán no es casual: «¿Sabéis por qué lo hacen?», pregunta a Hélène Hendriks y Merel Ek. «Para ganar un poco de confianza», responde Hendriks.

Vahle lo desmiente al instante: «He investigado un poco. Juegan igual que Japón. Lo han pensado muy bien».

Ambos equipos utilizan un sistema 3-4-2-1, por lo que Koeman ve en Uzbekistán el rival perfecto para ensayar su táctica.

El equipo de Fabio Cannavaro debuta en la Copa, pero llega con buenas sensaciones tras una sólida eliminatoria.

Como ahora avanzan muchos terceros, tiene opciones de pasar. En el Grupo K se medirá a Colombia, Portugal y la República Democrática del Congo.