Danny Bakker deja el Telstar, según informó Voetbal International este miércoles. El capitán del equipo de Velzen-Zuid no renovará su contrato, a punto de expirar. Tras pasar por ADO Den Haag, Roda JC y NAC Breda, le espera quizá una aventura en Asia.

Por un momento pareció que Bakker se quedaría en la Eredivisie y seguiría a su entrenador, Anthony Correia, quien lo quería en el FC Utrecht.

Sin embargo, la operación se ha frenado porque el club de Utrecht también valora al central Mike Eerdhuijzen, fichado la temporada pasada del Sparta Rotterdam.

Según Voetbal International, el miércoles se reunió con su nueva agencia y un club de la primera división de Corea del Sur mostró interés, al igual que algunos equipos japoneses.

Su etapa en el BUKO Stadion ha terminado: pese al interés del club, el defensa de 31 años quiere dar el salto al extranjero.

Formado en el ADO Den Haag, llegó al Telstar en verano de 2023 como agente libre y contribuyó al ascenso a la máxima categoría en la 2024/25. Antes jugó en Roda JC y NAC Breda.

En tres temporadas con los Leones Blancos, Bakker ha jugado 30 partidos y marcado cuatro goles; en el decisivo encuentro de la última jornada ante el FC Volendam, salvó al equipo con un gol y una asistencia.



