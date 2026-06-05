No se ejercerá la opción de compra, por lo que el Ajax recuperará a otro jugador que ya no necesita

Sivert Mannsverk regresa al Ajax. Según Livesport Zprávy, el Sparta de Praga no ejercerá la opción de compra porque solo quiere fichar al centrocampista de 24 años por menos dinero.

Se desconoce el monto de la opción, pero a los checos aún les parece elevado.

El club checo confía en ficharlo más barato, pues sabe que el Ajax quiere vender al jugador, quien ya no entra en los planes del equipo.

Que el Ajax quiere deshacerse de él quedó claro el miércoles, cuando el analista Theo Janssen lo incluyó entre los 21 jugadores en TransferRoom.

Según Transfermarkt, su valor actual es de 3,5 millones de euros, frente a los 6 millones que el Ajax pagó en 2023.

En el Johan Cruijff ArenA tiene contrato hasta 2028 y solo ha jugado 18 partidos oficiales con el Ajax.

Con Priske en el banquillo, Mannsverk fue un jugador de rotación: disputó 1.569 minutos en 27 partidos oficiales.