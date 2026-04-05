«No sabe dónde está la portería»... La prensa inglesa critica a Salah tras el 4-0 del City

El internacional egipcio Mohamed Salah ha sido objeto de duras críticas en los medios de comunicación ingleses tras la derrota del Liverpool (4-0) ante el Manchester City, ayer sábado, en los cuartos de final de la Copa de Inglaterra.

Algunos analistas calificaron el partido como una de las peores actuaciones del «Rey egipcio» esta temporada, sobre todo tras fallar un penalti en el minuto 64.

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Según las valoraciones publicadas por la web This Is Anfield, Salah obtuvo una baja puntuación de 3,53/10, ya que describió la actuación de la estrella del Liverpool como «horrible», sobre todo por haber fallado el penalti.

El sitio web añadió que Salah fue el jugador que más tocó el balón dentro del área del City, con 14 toques, pero no logró aprovechar ninguno de ellos.

«Una actuación triste»

En un análisis técnico en la cadena «TNT Sports», el exjugador escocés Ali McCoist calificó la actuación de Salah de «triste» y afirmó: «Es una pena, porque parece una sombra del hombre que iluminó esta liga y este país... No parece un jugador seguro de sí mismo en este momento».

El exguardameta de la selección inglesa, Joe Hart, coincidió con él y afirmó que Salah parecía «muy falto de confianza», y que lo vio «completamente destrozado» cuando se dirigía al vestuario en el descanso.

Steve Nicol, exjugador del Liverpool y analista de ESPN, también se mostró sorprendido por este repentino cambio de nivel, diciendo: «Esto no tiene precedentes... ¿Cómo puedes pasar de ser candidato al premio al mejor jugador del año pasado a esto? ¡Hasta el punto de que ahora parece que ni siquiera sabes dónde está la portería!».

Cabe recordar que la estrella egipcia anunció recientemente que abandonará las filas de los Reds al final de la presente temporada, pero aún no ha concretado su nuevo destino.