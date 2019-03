"No hay un DT mexicano que pueda jactarse de un currículum como el de Martino"

Jacques Passy, entrenador mexicano, destacó la capacidad de Gerardo Martino para llevar al éxito al Tri.

Para Jacques Passy, entrenador mexicano de San Cristobal y las Nieves, Gerardo Martino es el timonel indicado para conducir el camino del Tri al Mundial de 2022.

Passy, director técnico que en la Liga de Naciones de CONCACAF busca un lugar con The Sugar Boyz a la 2019, señaló que el Tata tiene los méritos suficientes por encima de un nacido en .

“Martino es un técnico con una experiencia fuera de serie, no hay un técnico mexicano que pueda jactarse de una experiencia internacional y un currículum como el del Tata. Favorezco que estén técnicos de una calidad probada. Viene de hacer el mejor papel que tuvo , que con estuvo en finales, dirigió al , viene de ser campeón de la , estoy muy contento, tiene el perfil que se requiere para la selección nacional”, mencionó en entrevista con Goal.

Jacques, que debutó con de Sinaloa en el 2006, fue contundente respecto al denominado ‘nacionalismo’ para tomar cargo de los destinos de una selección que no ha llegado al quinto partido.

“Eso de que el técnico tiene que ser mexicano es el mito más grande quizás que el ratón de los dientes, es un mito total y absoluto, el técnico que quieres es el más capacitado para la selección”, dijo.

En el mismo sentido, pidió apoyo para el entrenador argentino, mismo que como extranjero ha recibido de los habitantes del país sancristobaleño.

“Como podría hablar de Gerardo Martino cuando estoy haciendo historia en Saint Kitts, me tratan como si fuera local, me quieren, me dan muestras de cariño, me respetan, esperaría que hagan lo mismo con Gerardo Martino, es un técnico capacitado”, manifestó.