El fútbol español se ha convertido en el centro de todas las miradas tras los incidentes ocurridos en el estadio «RCDE», donde una gran parte de la afición abucheó el himno nacional de Egipto —rival de España en el partido amistoso del pasado martes— y coreó consignas islamófobas.

Este asunto ha suscitado un gran interés en los medios de comunicación durante los dos últimos días, sobre todo porque España organizará el Mundial de 2030, junto con Marruecos y Portugal.

Esta situación ha suscitado el temor de muchos a que se repitan incidentes racistas durante los partidos que se disputarán en España durante el Mundial, a pesar de la condena del incidente por parte de las autoridades españolas y de la Federación Española de Fútbol.

En este sentido, Marruecos ha tomado medidas para solicitar la organización de la final del Mundial de 2030 en lugar de España, según la emisora española «Cadena SER», citando al periódico marroquí «Koud».

Señaló que la FIFA está al tanto de todo lo que ocurre en España y, por lo tanto, Marruecos tiene «ventaja» en la competencia por la sede de la final del Mundial de 2030.

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Y añadió: «No se han registrado incidentes racistas de este tipo ni de esta gravedad en los estadios marroquíes».

El Gobierno español y la mayoría de los partidos políticos condenaron los cánticos contra el islam y los extranjeros que se escucharon durante el partido amistoso entre España y Egipto en el estadio del RCDE de Cornellà-El Prat.

La policía de Cataluña está investigando estos incidentes, después de que el Gobierno remitiera el caso a la Fiscalía.

Este incidente ha suscitado una gran indignación entre la comunidad musulmana y el mundo del fútbol, encabezados por la estrella musulmana de España y del Barcelona, Lamine Yamal, quien expresó su profundo descontento por lo ocurrido.

Asimismo, el ministro de Deportes de Cataluña, Berni Álvarez, expresó el miércoles su «profundo descontento» por los cánticos racistas y lamentó el retraso en la aplicación de los protocolos.