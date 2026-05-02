No habrá cuarta promoción consecutiva: el Wrexham se queda a las puertas de los play-offs para la Premier League

El Wrexham AFC, propiedad de Ryan Reynolds y Rob McElhenney, se quedó fuera de los play-offs de la Championship en la última jornada y no logrará su cuarto ascenso seguido.

El título ya era para el Coventry City, pero la lucha por el segundo puesto estaba abierta.

El segundo, el Ipswich Town, tenía la mejor opción de ascender directo; si fallaba, Millwall y Middlesbrough aún soñaban.

Por detrás, Southampton tenía garantizado el ‘play-off’, mientras que Wrexham, Hull City y Derby County luchaban por las demás plazas.

El sábado el Ipswich venció en casa al Queens Park Rangers y selló su regreso a la Premier junto al Coventry. Así, Millwall y Middlesbrough quedaron relegados a los play-offs.

En la lucha por el último billete, Wrexham y Derby lideraron parte del encuentro y ocuparon virtualmente el sexto puesto.

Wrexham empató 2-2 con Middlesbrough y quedó séptimo. Derby perdió 1-2 con Sheffield United, así que Hull, que venció 2-1 a Norwich, se llevó el sexto puesto.

En los play-offs, Millwall (3.º) se medirá a Hull (6.º) y Southampton (4.º) a Middlesbrough (5.º). Los ganadores se verán en Wembley por un billete a la Premier.