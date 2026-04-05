No fue Messi, sino este jugador quien marcó el primer gol en el nuevo estadio del Inter Miami FC

Lionel Messi marcó en la noche del sábado al domingo, a los diez minutos de partido, su primer gol en el Nu Stadium, el nuevo estadio del Inter Miami FC. No fue suficiente para vencer al Austin FC: 2-2, por lo que el club del copropietario David Beckham no logra alcanzar al líder, el Nashville, en la Conferencia Este de la MLS.

Messi no fue quien marcó el primer gol en el nuevo estadio del Inter Miami. Ese honor recayó en Guilherme Biro, defensa del Austin, que abrió el marcador a los seis minutos en el sur de Florida. Solo cuatro minutos después, Messi (38) empató el partido con un certero cabezazo, para luego celebrar el gol ante la tribuna que lleva su nombre.

El Austin estrelló dos balones en el poste en la primera parte y reclamó un penalti que no fue pitado. Poco después de la reanudación, Jayden Nelson puso el 1-2 para los visitantes, tras una pérdida de balón de Messi en el área local.

El Inter Miami logró evitar la derrota en los últimos compases. El entrenador Javier Mascherano dio entrada al uruguayo Luis Suárez, de 39 años, y el delantero marcó unos minutos más tarde con una volea. Poco antes del final de este emocionante encuentro, Messi volvió a estrellar un balón en el poste tras un tiro libre.

Un punto, pues, para el Inter Miami, que lleva ya cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota en la MLS. Y, en cualquier caso, ninguna derrota en el nuevo estadio con capacidad para 26 700 espectadores.

Beckham está orgulloso de lo que su club ha logrado a lo largo de los años: «Hace trece años anuncié que Miami era mi elección. No teníamos nombre. No teníamos aficionados. No teníamos estadio. Hoy estoy en nuestro nuevo hogar. Somos campeones de la MLS. Tenemos al mejor jugador de la historia del fútbol en Miami. Los sueños realmente pueden hacerse realidad», celebra el propietario del ambicioso club estadounidense.