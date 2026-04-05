No es Yamal... Solo un jugador estará disponible con el Barcelona de Flick en los partidos contra el Atlético de Madrid

Desde que comenzó su andadura con el Barcelona la temporada pasada, el alemán Hans Flick, entrenador del equipo catalán, se ha enfrentado al Atlético de Madrid en ocho ocasiones, la última de ellas el pasado sábado, en la jornada 30 de la Liga española.

El Barcelona se impuso en los últimos minutos al Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano por 2-1, consolidando así su liderato en La Liga con 76 puntos, a siete puntos del Real Madrid, segundo clasificado.

El Barcelona se prepara para enfrentarse al Atlético de Madrid en dos nuevos partidos de cuartos de final de la Liga de Campeones, sabiendo que el partido de ida se disputará en el Camp Nou el próximo miércoles, mientras que el de vuelta tendrá lugar el martes siguiente.

El diario catalán «Mundo Deportivo» señaló que Flick se ha enfrentado al Atlético de Madrid en los últimos ocho partidos con alineaciones diferentes, con la excepción de un único jugador que ha participado con el Barça en todos los encuentros.

Añadió que ese jugador es el joven defensa Pau Kubarsi, y se espera que lidere la defensa del Barcelona también en los dos partidos de la Liga de Campeones.

Señaló que Kondé, Balde y Pedri podrían haber participado en todos los partidos, pero las lesiones lo impidieron, y Lamine Yamal se perdió el primer partido por lesión.

La temporada pasada, Kubarsi fue titular en los partidos de la Liga y de la Copa del Rey, y siempre jugó junto a Iñigo Martínez.

Lo mismo ocurre en la temporada actual: Kubarsi ha sido titular en los partidos de Liga y en los de Copa, aunque ha jugado junto a Gerard Martín en tres ocasiones y con Eric García en una.

En los últimos ocho partidos, en los que Flick ha dirigido al Barcelona, el equipo catalán se impuso al madridista en cinco ocasiones, perdió dos veces, mientras que un empate decidió un único enfrentamiento.

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