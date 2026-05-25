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Mika GodtsImago
Wessel Antes

Traducido por

No es Mika Godts, sino otro jugador del Ajax, quien ha sido nombrado Jugador del Año

Ajax
Y. Baas
M. Godts

Los aficionados del Ajax han elegido a Youri Baas, no a Mika Godts, como Jugador del Año 2025/26.

Así lo anunció el club este lunes en su web. El premio lo concede la Asociación de Aficionados del Ajax. Baas destacó al inicio de la temporada y logró una ventaja insuperable en los votos.

El año pasado, Baas fue elegido Talento del Año; este año, Godts obtuvo ese reconocimiento.

Que Godts no haya sido nombrado Jugador del Año resulta sorprendente: el belga de veinte años marcó 17 goles y dio 15 asistencias en 44 partidos oficiales.

Baas está muy contento con el galardón. «Es un cumplido y un bonito reconocimiento, sobre todo después del duro trabajo que he realizado personalmente en los últimos años».

Godts, por su parte, se mostró contento: «Es bonito que me hayan elegido. Eso significa que voy por buen camino y eso me alegra».

Ninguno de los dos jugará el Mundial: Godts no fue convocado por Bélgica y Baas aún espera debutar con Países Bajos.

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