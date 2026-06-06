No es el Ajax, sino otro club neerlandés, el que espera fichar a Perr Schuurs

El NEC Nijmegen negocia el regreso de Perr Schuurs (26) a la Eredivisie, según informó este sábado Mike Verweij, de De Telegraaf.

El viernes, el periodista italiano Nicolò Schira informó que el Ajax contactó con el defensa, quien podría recibir un contrato de un año.

Sin embargo, Verweij asegura que Schuurs está cerca de firmar con el NEC por tres años.

En febrero, el Torino rescindió su contrato de mutuo acuerdo. El central, con poca fortuna en los últimos años, se recupera en los Países Bajos.

Su último partido fue el 21 de octubre de 2023, cuando se rompió el ligamento cruzado ante el Inter. Sufrió contratiempos, pasó de nuevo por quirófano y aún no está recuperado.

Ese momento se acerca y el NEC quiere ofrecerle una oportunidad, aunque Sassuolo, Venezia, Genoa y Torino también muestran interés.

«Schuurs ya entrena diariamente sobre el césped. Italia le atrae, pero la oferta del NEC es buena y la presencia de su amigo Bryan Linssen podría convencerlo para jugar en la Eredivisie», concluye Verweij.