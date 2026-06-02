La alianza entre Nike y Palace Skateboards marca un giro histórico en la moda urbana. Durante una década, Nike trabajó con Supreme y Palace con adidas.

Tras romper su largo vínculo con adidas, Palace se unió a Nike en una colaboración de varias temporadas que mezcla la herencia deportiva de la marca del Swoosh con la cultura del skate británica y el humor irreverente de Palace.

Nike x Palace

Su último lanzamiento es una colección cápsula oficial para la selección masculina de fútbol de Inglaterra, presentada antes del torneo de verano. Destaca la camiseta de prepartido con base oscura, estampado integral en gris claro inspirado en vidrieras y cuello de polo.

Nike x Palace

Completan la oferta una chaqueta varsity de lana y piel con un gran parche de chenilla de los «Three Lions», chándales y camisetas técnicas. Para la campaña, Palace recupera su humor irreverente y cuenta con estrellas actuales como Marcus Rashford, Kobbie Mainoo y John Stones, además de leyendas como Wayne Rooney y Jill Scott.

Disponible en la tienda Nike x Palace Three Lions.

Llegará el 16 de junio a Palace Skateboards, SNKRS y tiendas asociadas.







