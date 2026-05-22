Nijhuis revela cómo la KNVB evitó un gran escándalo por la detención de Dieperink

Bas Nijhuis habló en «Vandaag Inside» sobre Rob Dieperink y la KNVB. El árbitro fue detenido en Londres tras el Crystal Palace-Fiorentina (3-0).

Fue detenido como sospechoso de tres delitos, entre ellos abuso sexual a un menor. Sin embargo, la policía londinense desestimó todos los cargos por falta de pruebas.

Nijhuis explica: «Se armó un revuelo en De Telegraaf porque fue detenido como sospechoso de agredir sexualmente a un chico de diecisiete años. La noticia salió en The Sun, luego la recogió De Telegraaf y se convirtió en un escándalo».

Al final, no se pudo demostrar nada. «La KNVB hizo bien en ser transparente con De Telegraaf, porque ellos querían poner titulares muy diferentes».

El jefe de árbitros, Raymond van Meenen, invitó al periódico a ver los hechos desde el 9 de abril, y así se publicó la versión completa.

Johan Derksen cree que el colegiado sufrirá consecuencias por las acusaciones. «Ahora esa es la cuestión. La FIFA ha dicho que no irá al Mundial; fue una decepción para él, pero es lógico que la FIFA quiera árbitros con conducta intachable. Es un tema muy delicado», concluye Nijhuis.

Nijhuis espera que la UEFA vuelva a designar a Dieperink para la Liga de Campeones y cree que, antes de actuar, debe probarse que el árbitro hizo algo. «Tu única ventaja es que nunca te meterías con chavales de diecisiete años», bromea Derksen, y Nijhuis responde con una risa.