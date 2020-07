Nicolás Muñoz: “Mis ahorros me han ayudado para sostener a la familia”

El delantero panameño contó sobre cómo vive durante pandemia y la incertidumbre del inicio del torneo.

Nicolás Muñoz es el segundo máximo goleador de la Primera División de El Salvador, detrás de Williams Reyes. El panameño, quien reside en San Miguel, espera que el fútbol regrese a las actividades para hacer lo que más le gusta y generar ingresos económicos.



“Mis ahorros me han ayudado para sostener a la familia, la ayuda de mi esposa ha sido fundamental, la preocupación está allí, el dinero sale y no hay cómo recuperarlo, todo este tiempo ha sido solo sacar ese colchón monetario que uno tiene por ser previsor”, dijo Muñoz al “El Gráfico”.



Y agregó: “Ya iríamos para el medio años si se juega el 20 de septiembre, ningún país en el mundo del fútbol ha parado su liga por tanto tiempo y creo que vamos para esa cifra, nadie llegaremos a un 100% y eso que nunca he parado de entrenar, nadie lo logrará, cada quien es consciente de su trabajo, tendremos una pre temporada muy diferente ya que llegar a entrenar a cancha luego de cinco meses será inédito”.