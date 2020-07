Ni el Messi más generoso es suficiente en el Barcelona para alcanzar al Real Madrid

El rosarino regatea, remata y marca menos que antes del confinamiento pero ahora juega más para los compañeros y da el doble de asistencias.

ANÁLISIS

Leo Messi se ha puesto en plan generoso. Desde que regresó del confinamiento el rosarino ha repartido más asistencias que goles ha marcado, un dato que llama especialmente la atención aun sabiendo que siempre le gustó darlos tal y como ha demostrado a lo largo de los últimos años. Sin embargo, lo habitual es que sus récords tuvieran que ver con goles anotados aun dominando los registros de asistencias. Pero todo lo que se le pone en la cabeza a Messi alcanza un nivel excelso y con su pase de gol Arturo Vidal el pasado sábado ya ha igualado el mejor año de uno de los mayores maestros del pase que haya visto el fútbol español.

20 - Lionel Messi, del @FCBarcelona_es, es el primer jugador que da 20 asistencias de gol en una temporada de desde Xavi (20) en la 2008/09. Leyenda. pic.twitter.com/Sj3f1Ckpjd — OptaJose (@OptaJose) July 11, 2020

Esta nueva faceta es inédita en él y la ha destapado después del confinamiento. Hasta el 14 de marzo, cuando el fútbol se fue a casa debido al confinamiento para frenar la expansión del COVID-19, Messi se había mostrado tan protagonista como es habitual en él en el aspecto goleador. El diez incluso se permitió marcarle un póker de goles al a finales de febrero, días antes del inicio confinamiento. Sin embargo, ha regresado menos goleador que antes, lo cual tampoco le ha privado de alcanzar el gol 700 en su carrera.

Antes Después 22 Partidos jugados 9 67% Regates con éxito 58% 55 Pases por partido 69 83% Precisión de pase 83% 0,5 Asistencias por partido 0,9 2,5 Remates por partido 1,3 0,9 Goles por partido 0,3

Messi, no obstante, no falla. Su ascendencia sigue siendo decisiva no por lo goleador sino por su faceta de asistente y actualmente aun habiendo reducido su aportación goleadora en dos tercios ha logrado multiplicar por dos sus pases de gol.

Messi ya no es suficiente para cazar al

El cuadro blanco ya fue capaz de truncar la buena racha goleadora de Messi en el Clásico y tras el confinamiento el rosarino ha marcado tres goles en nueve partidos, un ritmo notablemente más bajo que antes del parón pero el rosarino sigue haciendo historia.

20 - Lionel Messi, es el segundo jugador que alcanza los 20 goles (22) y las 20 asistencias en una misma temporada en las cinco grandes ligas europeas en el siglo XXI tras Thierry Henry (24 goles y 20 asistencias) con el en la 2002/03. Historia. pic.twitter.com/B14lb9g2PV — OptaJose (@OptaJose) July 11, 2020

Lo malo es que el no le acompaña. El cuadro azulgrana no aprovecha esta nueva versión de Messi, más pendiente de conectar con los centrocampistas y de ejercer de enganche con los delanteros, lo cual también ha permitido a Antoine Griezmann redefinir su posición y mostrar sus mejores cualidades, aunque el francés se perderá el tramo final de LaLiga por lesión.

Es evidente que el equipo llega al tramo final pidiendo la hora y ni siquiera el Messi asistente le da para competir frente al Real Madrid que tampoco tiene mucha luz en su juego pero sí se ha mostrado más sólido defensivamente hablando. Habrá que ver si esto les da a los azulgrana para competir por la .