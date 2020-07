Ni al Barcelona ni a Setién les quedan más balas

El cántabro no esconde que puede ser destituido en días mientras crece la incertidumbre: ¿hay candidatos a sustituirle?

EDITORIAL

¿Puede alguien asegurar que Quique Setién será el entrenador del la próxima temporada? Incluso el presidente, Josep Maria Bartomeu, respondió que "en estos momentos tengo que decir que sí lo será" ante los micrófonos de RAC1 hace pocos días, salomónica respuesta en la que daba a entender que la suerte del entrenador está echada. Y cualquiera diría que ni siquiera ganando la dejará de estarlo pero es que está por ver si la disputa, incluso. Porque hoy Setién sí es el entrenador pero esta forma de remarcarlo plantea que en un mañana no tan lejano es evidente que no lo será.

Se trata, especialmente, de no mentir a la opinión pública e intentar no comprometer la tensa calma en un vestuario que las ha visto de todos los colores. La destitución de Valverde y la (no) llegada de Xavi, Koeman y Pochettino precedió la bienvenida a Setién mientras Abidal insinuaba que los jugadores no trabajaban lo necesario. Estalló entonces el primer cabreo de Messi. Luego explotó el escándalo de las redes sociales que provocó el segundo cabreo de Messi en apenas una semanas y la auditoría que debía aclarar lo sucedido dejó más preguntas que respuestas pero pasen y vean.

El mismo jarabe de palo que ya probó Valverde en Arabia Saudí

A Valverde le fulminaron porque su equipo jugaba bien pero no ganaba. El txingurri perdió la cabeza tras un buen partido en Arabia Saudí en el que se dejó remontar en los minutos finales, exactamente el mismo guión que ha venido repitiendo Setién en las últimas semanas, lo cual permite pensar que el problema quizá no estaba en el banquillo. Puede que ni siquiera en el vestuario.

El caso es que el cántabro prometió que "mi equipo jugará bien" el día de su presentación pero no ha hecho mucho más que su predecesor. Ya no está protegido debido al mismo resultadismo que le abrió las puertas del Camp Nou y ahora puede salir a poco que aparezca una alternativa, sin olvidar que la Champions League está a la vuelta de la esquina. Setién ya ni siquiera esconde que no sabe si será él el entrenador del Barcelona el próximo lunes y si Bartomeu no le ha fulminado todavía es porque todavía no tiene sustituto, y ese fue un error que ya advirtió cuando se cargó a Valverde sin tener un recambio.

Setién ya no se ve más allá del próximo domingo

Porque Setién es historia, viva si quieren, pero historia del club azulgrana. Donde el miércoles decía que "por supuesto que me veo entrenando al Barcelona la próxima temporada", tras perder ante el y después de las duras palabras de Messi exigiendo autocrítica por parte "de todos, no sólo de los jugadores" el técnico cántabro admitía que "no sé si seré el entrenador en la Champions League". Pero como sucedió cuando Bartomeu fulminó a Valverde surge la pregunta de ¿a quién poner al frente del equipo? Ya entonces Eric Abidal y Ramon Planes sólo encontraron a Setién. ¿Y ahora, qué?