Neymar quiere jugar con Hazard: "Tiene un estilo similar al mío"

"Es un jugador que creo diferente", elogió el crack del PSG al mediapunta del Chelsea. Ambos aparecen como sueños de mercado del Real Madrid.

Neymar Jr. quiere jugar con Eden Hazard, según reveló el propio delantero del Paris Saint-Germain en unas declaraciones que realizó para FOX Sports. Tanto el crack brasileño como el mediapunta belga aparecen como dos de los sueños de mercado del .

Ya juega con Kylian Mbappé y Edinson Cavani, ya jugó con Leo Messi y con Luis Suárez, con quienes conformó uno de los mejores tridentes de la historia del fútbol. Así que, preguntado acerca de con qué futbolista le gustaría compartir equipo, el ex atacante del no tuvo dudas y mencionó al crack del . "Hazard. Es un jugador que creo diferente y tienen un estilo de juego similar al mío", contestó. Cabe recordar que , liderada por un gran Hazard, sacó a la Selección brasileña de Neymar del Mundial de 2018, en los cuartos de final.

Por otro lado, sobre las críticas recibidas tras su presencia en el Carnaval de Río mientras se recuperaba de su lesión, Neymar se mostró ofuscado. "Fue una exageración, ya podía caminar y estaba entrenando desde hace dos meses. Lo que más me duele es ver a ex jugadores y jugadores criticándome, porque ellos jugaron e hicieron peores de las que hago yo", disparó.

Además, sobre su salida del Barcelona para llegar al Parque de los Príncipes, comentó que "fue el desafío de buscar lo nuevo, de encontrar dificultades nuevas, el Barcelona es un club del que estoy enamorado hasta hoy, hablo con mis ex compañeros, pero sentí que estaba en el momento de buscar algo que fuera lo más difícil del mundo".

Por último, sobre su fama de 'piscinero', señaló: "Me lesioné mientras intentaba seguir de pie y la gente me criticó por no haber caído, tuvo un exceso de críticas".

Neymar, cuyo contrato en París acaba en junio de 2022, ha disputado en la actual temporada un total de 1961 minutos con el entre todas las competiciones, habiendo marcado 20 goles y habiendo dado 11 asistencias en 24 partidos.