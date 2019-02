Neymar, embajador de DAZN: "Mi ídolo del fútbol siempre ha sido Robinho"

El brasileño, nueba "cara" de DAZN

El jugador brasileño del PSG Neymar Junior habló en la presentación de DAZN, la plataforma digital de la que será embajador junto a Jose Mourinho. El ex del Barcelona, en un vídeo colgado en el twitter de DAZN, fue preguntado sobre quién ha sido y es su ídolo dentro del fútbol. "Mi ídolo siempre ha sido Robinho. Desde que soy pequeño siempre me ha apasionado todo lo que hacía y siempre quise ser como él", respondió Neymar.

Me cuesta admitirlo, pero en realidad no soy un chico que vea mucho fútbol". El futbolista del conjunto galo, además, bromeó sobre su 'héroe' en la vida real: "En los cómics... Batman", dijo entre risas, a lo que añadió: "Sin duda, en la vida real, mi héroe es mi padre".

Sobre sus aficiones a otros deportes, Neymar se refirió al baloncesto: "Sigo todo lo que puedo. Me encanta el baloncesto y además lo practico. Me cuesta admitirlo, pero en realidad no soy un chico que vea mucho fútbol. Cuando estoy en casa prefiero ver otros deportes, la verdad. Me encanta admirar a otros deportistas", indicó.

¿Qué es DAZN? y sobre todo ¿Qué oferta de deportes tiene?

Se anunció una gama de contenido exclusivo de deportes premium para el mercado, que incluye:

Propiedades clave: MotoGP, Moto 2 y Moto3 (2019-2022), EuroLeague (2019/20 a 2022/23), EuroCup y Copa del Mundo de Baloncesto FIBA ​​(no exclusivos), Premier League (2019/20 a 2021/22)

Fútbol global: FA Cup, Carabao Cup, Coppa Italia y Supercoppa Italiana, EFL Championship, League One, League Two.

Deportes de motor: WRC, World SBK, MotoE World Cup

Deportes de combate/Boxeo: UFC, Golden Boy, Matchroom Boxing USA / UK, Bellator

Otros deportes: Dardos PDC

El lanzamiento en España es el siguiente paso en la expansión global de DAZN, ahora disponible en ocho países después del lanzamiento en Japón, Alemania, Austria y Suiza en 2016, Canadá en 2017 e Italia y Estados Unidos en 2018. El servicio está transmitiendo actualmente en redes sociales en Brasil antes de su lanzamiento oficial en los próximos meses.