Neymar ha comenzado a tratarse de su lesión en el Brasil - Nigeria

Después de lesionarse con Brasil ante Nigeria, Neymar ha colgado una foto en Instagram que indica que ya está en París para recuperarse

Neymar no deja de estar en el candelero. El jugador brasileño del ha sido en los últimos meses un punto candente en el mercado de fichajes, primero y en el terreno de juego, más recientemente. Después del culebrón entre su actual club y el anterior en el que jugó el ex del Santos, el FC , Neymar tuvo que ganarse a los hostiles hinchas del PSG debido a los vaivenes y las diferentes frases que fue diciendo.

4 goles en los primeros 5 encuentros de la temporada en la ayudaron a que los pitos y los insultos fueran desapareciendo de forma gradual, cambiando incluso por aplausos, haciendo que el cuadro parisino se plantee renovarle. Sin embargo, ha vuelto a ser noticia por una lesión, ya que en el - , hizo saltar las alarmas ya que se tuvo que retirar lesionado.

Antes de irse sustituido, Neymar trotó durante algunos minutos pero los dolores en la parte posterior de su muslo izquierdo hicieron imposible que continuara. Su seleccionador, Tite, negó que le hiciera jugar lesionado. "Sería irresponsable e incompetente de mi parte (ponerle en el XI incluso lesionado)".

Por su parte, el médico de la selección brasileña, afirmó en SportTV Neymar ya no sentía dolor. "Al principio no sintió un dolor muy agudo, muy intenso, sintió vergüenza pero pidió seguir jugando. Pero luego, vio que no era normal y prefirió salir para evitar cualquier complicación importante ", explicaba.

Sin embargo, el PSG no se fía. El cuadro francés no quiere dar pasos en falso y es por ello que el brasileño pasará a lo largo de esta semana más pruebas para conocer el alcance de la lesión.

Incluso, el propio jugador ha subido una foto a Instagram Stories en la que se ubica en París para tratarse de la lesión. Neymar quiere dar la vuelta a la situación y a pesar de este frenazo, va en camino de ser de nuevo el ídolo que fue en París.