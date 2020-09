Neymar acusa de racista a Álvaro: “Me dijo 'mono hijo de puta'"

El delantero brasileño no pudo contenerse y expresó su ira en las redes sociales luego del conflicto en el clásico francés con el defensor español.

Neymar Jr. fue uno de los involucrados en la gresca que se vivió en el tiempo adicionado en el Parque de los Príncipes entre Paris Saint-Germain y Olympique y se fue expulsado del campo de juego cargado de bronca.

El cruce con Álvaro González, al que le dio un golpe en la cabeza y acusó de racista, le valió la tarjeta roja al delantero brasileño, además de haber quedado cara a cara con Dimitri Payet en una caliente discusión.

La ira del atacante estrella del no quedó ahí sino que se despachó en las redes sociales con dos mensajes hacia el defensor español surgido de , ex- y . "Lo único que lamentó es por qué no le pegué a este bobo", escribió en un principio Ney en su cuenta de Twitter.

Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

Minutos más tarde, sin embargo, volvió a twittear y explicó con mayor detalle qué fue lo que desató su reacción: "Mostrar mi agresión es fácil, ahora quiero ver la imagen en la que el racista me llama 'mono hijo de puta'. ¡Eso quiero ver! Por una gambeta me amonestan y por un golpe me expulsan. ¿Y ellos? ¿Y ahí?".