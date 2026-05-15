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Rian Rosendaal

Traducido por

Neuer (40) toma una decisión definitiva sobre su futuro en el Bayern de Múnich

Fichajes
Bayern Munich
M. Neuer

Manuel Neuer, de 40 años, extenderá su carrera con el Bayern de Múnich tras renovar su contrato hasta 2025. Fabrizio Romano ya había anticipado el acuerdo.

«He reflexionado mucho y ahora estoy muy contento. Aquí todo encaja: con este equipo podemos ganar a cualquiera. Voy cada día con ganas a la Säbener Straße y rindo al máximo», celebra Neuer en la web del Bayern.

«Nuestro grupo de porteros se apoya como una unidad y busca elevar el listón, motivarnos y prepararnos para cada partido», añade el veterano, quien también vio renovar a su competidor Sven Ulreich hasta mediados de 2027.

El director general, Jan-Christian Dreesen, lo define como «uno de los mejores fichajes de la historia del club». «Casi 600 partidos con el FC Bayern y ahora iniciamos nuestra decimosexta temporada juntos; eso lo dice todo sobre su importancia. Manuel ha ampliado los límites del arco y, a sus cuarenta años, sigue superándose. De este portero, capitán y referente se hablará por muchos años».

Llegó en 2011 del Schalke 04 y desde 2017 porta el brazalete. Con el Bayern logró el triplete en 2013 y 2020. También posee la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Con el Bayern ha conquistado trece Bundesligas y seis Copas de Alemania, sumando 597 partidos con el Rekordmeister

Neuer, campeón del mundo en 2014 y con 124 partidos con Alemania, retiró de la selección tras la Euro 2024. Pero sus recientes actuaciones con el Bayern reavivaron los rumores de regreso.

Ahora, su regreso a la selección parece inminente: el seleccionador Julian Nagelsmann lo ha incluido en la prelista de 55 jugadores para el Mundial. La convocatoria final se anunciará el 21 de mayo. 

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