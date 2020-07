Néstor Martínez no piensa en el retiro de las canchas

El defensor manifestó encontrarse en buenas condiciones físicas para continuar en activo profesionalmente.

Para Néstor Martínez, futbolista de Suchitepéquez, el retiro de las canchas aún es distante, más aún cuando continúa trabajando pese a no conocer la fecha de arranque del torneo.

“Yo me siento bien, no tengo porque mentir, me siento bastante bien. Yo de joven cometí muchos errores y aprendí que si quiero seguir jugando ya no los puedo cometer. Tengo que cuidarme más, alimentarme bien y siempre trabajar extra”, mencionó a ESPN.

Martínez entiende que quizá se acerca el cierre de su carrera aunque aún no le pondría punto final: “Yo me siento bien para una pretemporada y para competir en un torneo, pero también tengo que ser realista, me toca disfrutar de mis últimos años. Sé que vienen camadas nuevas y tengo que ser respetuoso de eso”.