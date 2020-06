Nestor Ayala quiere volver a FAS

El paraguayo tuvo una buena etapa con los tigrillos.

El delantero paraguayo Néstor Ayala llegó al fútbol salvadoreño en el año 2004, en esa ocasión lo contrató Once Lobos, equipo que era dirigido por Roberto Gamarra. Luego recaló en las filas de FAS, con el cual jugó una final en el 2005, cuando estaba bajo las órdenes de Carlos De los Cobos.

El periódico "el Gráfico" conversó con el delantero, cuando está cerca de retirarse, y hablaron del cuadro tigrillo: “Si me llaman de nuevo, me gustaría volver a jugar en FAS. Pero si otro club me llama, también me voy. FAS fue mi segunda casa en El Salvador, cuando tenía 27 años. Le mando un saludo a toda la gente de FAS”.

Actualmente, Ayala juega en la Segunda División de , donde defiende los colores del Independiente, pero anteriormente tuvo un paso por el Tigre de , donde fue dirigido por histórico de , Diego Cagna.