Navas ante su situación en la portería: "Jugar cada mes y medio es difícil"

El portero costarricense fue titular en el encuentro de Copa del Rey ante el Girona.

Keylor Navas hablaba en BeIn Sports sobre su situación en la portería del Real Madrid, reconociendo que "jugar cada mes y medio es difícil":

"Eran cuatro años cayendo en cuartos. Estamos muy contentos. Gracias a Dios llegamos a semifinales. Hay que disfrutar y seguir. Era un gran rival", decía el costarricense al término del partido contra el Girona.

"Estoy muy feliz. Siempre que me dan la oportunidad, estoy con todo. Al final, hay que estar preparado para demostrar que tenemos con qué jugar. Hay que disfrutarlo, más aún cuando ganamos".

"No salgo pensando en que tengo que brillar. Pero mi situación no es fácil, jugando cada mes y medio. Hay que estar bien mentalmente, esforzarse , pero no lo hago por brillar sino por los que creen en mí, mi mujer, mi familia, mis hijos... y creo que se sienten muy felices cuando salgo y lo hago bien".

"Es el mismo Karim. Siempre lo defendimos. Pero no por hacerle la pelota. Es que es un gran jugador. Sabemos lo que le da al equipo, es un referente, estamos muy contentos con él".

"¿Un Clásico en el sorteo de semifinales? Estamos tranquilos. Sabemos que si queremos ser campeones hay que ganar la que toque. Vamos a esperar. Y tomarlo con seriedad y ganas".